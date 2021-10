Amb la cinquena onada pràcticament al final, les xifres epidemiològiques s’han estancat i els casos han deixat de baixar per norma general. Així ho ha confirmat recentment el grup d’experts del Biocomsc, que han constatat en una piulada que «l’epidèmia s’estanca en la seva baixada a Catalunya en termes de circulació del virus, la positivització deixa de baixar i el nombre de casos tampoc descendeix de forma significativa als CAPs ni en total». D’altra banda, tot i que és cert que hi ha punts on encara creixen, com és el cas de Terres de l’Ebre i Catalunya central, n’hi ha d’altres que contràriament ja estan lliures de covid-19.

Aquest és el cas de Blanes, única ciutat de més de 20.000 habitants, conjuntament amb Vilassar de Mar, que aquesta darrera setmana no ha notificat cap positiu de covid-19. No es vivia una situació així des de mitjans de juny del 2020, en plena desescalada de la primera onada. D’altra banda, és la segona ciutat catalana amb el risc de rebrot més baix, amb només quatre punts, i també la segona que té la transmissió del virus també més reduïda. També cal tenir present que en l’última setmana s’han fet 262 PCRs i 215 tests d’antígens i, per tant, cap d’aquestes proves han sortit positives. Actualment només hi ha un blanenc ingressat per coronavirus i 29.398 persones tenen la pauta completa de vacunació, dada que representa el 73% del total de població del municipi.

Curiosament, Lloret de Mar, municipi veí, presenta unes dades totalment antagòniques. De fet, és la ciutat gironina amb el percentatge de positivitat més alt i se situa per sobre del 5%, màxim recomanat pels experts per mantenir la pandèmia sota control. És per això que té una incidència de casos acumulada molt elevada. L’altra ciutat gironina que està amb números vermells és Olot, que segueix la dinàmica de les darreres setmanes, tot i que últimament està experimentant una millora.

Menys pressió a les UCIs

Respecte a les dades actualitzades ahir per part de Salut, el més destacat és que el nombre de crítics ja baixa de deu i la pressió assistencial continua la tendència a la baixa. Com a mala notícia, s’han produït dues defuncions més i el total des de l’inici de la pandèmia arriba a 2.270.

Respecte a les vacunacions, la Regió Sanitària de Girona ja ha administrat 6.510 terceres dosis entre població immunodeprimida i usuaris de residències. El total de vacunació a Girona encara no arriba al 70%.

Respecte a Catalunya, el coronavirus manté la lleugera tendència a l'alça, amb una velocitat de propagació (Rt) que se situa en l'1,06, 5 centèsimes més, mentre que la pressió hospitalària segueix a la baixa, amb 392 persones ingressades, de les quals 130 són a les UCIs.

Segons el darrer balanç, hi ha hagut cinc morts.

Pugen a 295 els grups escolars confinats pel virus

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han pujat a 295, 16 més que divendres. Representen el 0,41% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 8.488 persones confinades (+512): 8.149 alumnes, 331 docents i personal d’administració i serveis, i 8 de personal extern. S’han registrat 1.064 positius els darrers deu dies, i ja se n’acumulen 5.433 en total (+113). Hi ha 188 centres amb algun grup confinat.