L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa una gimcana per a nous emprenedors que estiguin valorant la possibilitat de posar un negoci a la ciutat. La iniciativa recorre a través de pistes els carrers més cèntrics i concorreguts de Blanes, on es troben alguns dels més de 130 locals comercials tancats que té detectats el consistori. Tot i això, des de l'equip de govern municipal donen per fet que són "molts més". La voluntat de l'Ajuntament és que s'estableixin negocis estables durant tot l'any i no tanquin pel preu del lloguer. En aquest sentit, el regidor de promoció de la ciutat i turisme, Jordi Urgell, diu que estan treballant i fent de "pont" entre emprenedors i propietaris perquè les operacions arribin a bon port.

Cinc pistes en cinc cartes són la clau d'un joc que barreja l'oci amb l'economia a Blanes. I és que l'Ajuntament ha ideat una gimcana que recorre el centre de la localitat i que porta als participants a diversos locals buits de la ciutat. La majoria dels que s'hi han apuntat són emprenedors que s'han interessat en obrir un local a Blanes els darrers mesos, si bé està obert a tothom.

L'objectiu, explica el regidor de promoció de ciutat de Blanes, Jordi Urgell, és que els interessats en obrir un establiment puguin veure les condicions del local, les oportunitats que ofereix i la localització. Urgell diu que a la iniciativa s'hi han registrat 130 locals, els quals els seus propietaris estan interessats en llogar-los i vendre'ls. "La idea és que nosaltres fem de pont entre uns i altres per poder donar sortida i que puguin aixecar la persiana de nou", remarca Urgell.

Una de les emprenedores que no ha deixat perdre's l'oportunitat ha estat Jaemí Arias. Vol posar un negoci de restauració i està mirant locals des de fa mesos. La Jaemí veu "molt bé" aquesta iniciativa perquè així sap quins són els que estan realment disposats a llogar-se.

Ara porta dos anys a la capital de la Selva marítima i creu que la localitat té "molt potencial" per poder-hi posar el seu establiment, però s'ha trobat amb algunes dificultats. "Des de fa cinc mesos que anem trucant però es fa molt complicat poder contactar amb els propietaris i quedar. Aquesta idea m'agrada molt, sincerament", remarca Arias.

Ignasi Casajoan i la seva companya també volen arrencar un negoci i espera que amb la gimcana pugui veure alguns locals que s'adaptin al que estan buscant. "Volem mirar quina és la zona més interessant i amb la gimcana segur que descobrim nous locals que no havíem vist", assenyala.

El preu, un problema

Un dels inconvenients és l'elevat preu que tenen els locals, especialment aquells que estan al centre de Blanes. Urgell reconeix que la diferència és "molt gran" i diu que una de les tasques de l'Ajuntament és treballar per tal que els nous negocis que obren no morin al cap de poc temps.

El regidor explica que en alguns casos, els propietaris opten per llogar un establiment a un preu molt alt, tot i que després tanqui al cap de pocs mesos. "El que necessitem són negocis estables que tinguin futur i que es puguin mantenir més enllà dels sis mesos. En això treballem", explica el regidor.

En total, s'han apuntat 135 persones repartides en 26 grups en les diferents gimcanes que s'han preparat.