El Servei d’Oto-rino-laringologia de la Clínica Causse Onyar fa un pas més en l’atenció del ciutadà i presenta la seva nova Unitat d’estudi i tractament de la patologia de l’olfacte.

L’olfacte és un sentit poc valorat fins que no es perd,i un motiu de consulta poc habitual a les consultes de l’especialista, però per l’efecte del coronavirus les consultes per alteració de l’olfacte s’han disparat.

Les consultes habituals per alteració de l’olfacte, fins fa poc eren degudes a patologia intranasal inflamatòria, infecciosa, irritativa, tòxica, al·lèrgica, tumoral, i per algunes malalties inflamatòries cròniques generals, que afecten la mucosa nasal de l’olfacte.

També podem trobar afectacions de l’olfacte per malalties neurodegeneratives, endocrinològiques, malalties psiquiàtriques, i tumors cerebrals.

Des de fa molts anys, es realitzen a centres ORL especialitzats, amb Unitat d’olfacte proves olfactòries i de gust, anomenades olfactometria i gustometria.

Arran de la pandèmia Covid19, i donada l’alta demanda de consultes per alteració de l’olfacte secundàries a la covid, el Servei d’ORL de la Clínica Causse Onyar, ofereix des d’aquest mes de juny, un estudi personalitzat de la patologia de l’olfacte, realitzant les proves exploratòries, clíniques endoscòpiques i radiològiques oportunes, i estudis diagnòstics i seguiment de l’estat de l’olfacte, fent les proves olfactòries amb aromes essencials, i catalogant així el grau de pèrdua. Finalment amb totes les dades es valora el millor tractament per cada cas. El tractament individualitzat per a cada pacient, pot incloure a nivell oto-rino-laringològic medicació intranasal, medicació oral i l’últim tractament rehabilitador d’aromateràpia que farà el pacient al seu domicili.

Consisteix en l’estimulació de l’olfacte mitjançant les olors essencials que el pacient inhalarà al seu domicili i que s’explica detalladament i supervisa en el consultori de la Clínica Causse Onyar.