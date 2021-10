El desgavell de la pandèmia segueix passant factura a un món judicial ja molt avesat als titulars pessimistes sobre eficàcia i resolució.

L’acumulació de casos per resoldre s’ha anat fent més gran amb els mesos. Durant el primer semestre de l’últim any prepandèmia, el 2019, els jutjats d’arreu de la província de Girona van acumular més de 36.000 assumptes pendents de resoldre. La primera meitat del 2020, amb la pandèmia en plena acció i uns jutjats paralitzats per l’estat d’alarma, els assumptes pendents de tramitar-se van augmentar un 20%, superant els 44.000. I en el mateix període d’enguany, la xifra ha seguit pujant i s’ha situat en els 46.170 assumptes pendents.

L’estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) recull les dades de l’activitat dels jutjats de forma trimestral, i de fet les xifres de l’últim trimestre reflecteixen un augment dels ingressos als jutjats gironins. Durant els últims tres mesos, els òrgans han rebut 23.938 assumptes nous, quasi 500 més que durant el primer trimestre. La jurisdicció penal és la que més casos va ingressar, concretament 12.558, per davant dels 10.119 de la civil.

La pandèmia ha agreujat la congestió que ja existia de forma estructural als jutjats, i per ara la taxa de congestió és de 2,92, quan el segon trimestre de l’any passat va arribar a aproximar-se als cinc punts. Catalunya és el tercer territori amb les taxes de congestió més elevades de l’Estat.

Durant aquest període també s’ha aconseguit resoldre més casos (24.099) dels que van ingressar als jutjats (23.938).

La jurisdicció civil és la que acumula més casos per resoldre. Tot i això, s’ha reduït lleugerament durant els últims tres mesos, més de 25.200 en l’últim trimestre, mentre que la penal n’amuntega més de 17.200 en el mateix període. La jurisdicció social, que durant els primers mesos de l’any va superar els 3.000 assumptes pendents, entre abril i juny ha aconseguit situar-se per sota, amb 2.919 casos pendents.

El Mercantil, el més col·lapsat

En canvi, és la penal la que n’ha resolt més, sobretot pel volum de feina dels jutjats de primera instància i instrucció. De fet, han deixat pendents de resoldre més d’11.000 assumptes, amb una mitjana de 387 casos als 29 òrgans de tots els jutjats de la província.

El Jutjat Mercantil uniprovincial és el més congestionat de les comarques gironines, i al final del trimestre va acumular 871 assumptes que encara no ha pogut resoldre. En el mateix període en va resoldre 224 i va ingressar-ne 179. La congestió ha disminuït respecte de la que va acumular durant el segon trimestre de l’any passat, quan va arribar a tenir 1.209 assumptes pendents de resoldre.