El grup municipal d’ERC de Sant Joan de les Abadesses va votar en contra de la decisió de l’Ajuntament, encapçalat per MES, d’apujar un 3% els principals impostos i taxes municipals en una decisió que, a criteri dels republicans, està motivada per «la mala gestió econòmica del 2020». ERC recorda que Sant Joan de les Abadesses va superar l’any els 2,5 milions d’euros de deute.

«No és de rebut que en aquest moment de pandèmia, on moltes famílies i negocis han patit els efectes de la Covid-19, se’ls apugin els impostos per cobrir l’excés de despeses que s’han mal planificat des de l’Ajuntament», explica el portaveu d’ERC a Sant Joan, Sergi Albrich, sobre els augments en impostos com l’IBI, l’IAE o la taxa d’escombraries.