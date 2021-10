Els grups municipals d’Esquerra Republicana d’arreu de les comarques gironines es van reunir ahir a Caldes de Malavella per a celebrar l’acte d’inici de curs polític 2021-2022, en el qual van participar unes 200 persones entre càrrecs electes i militància.

L’acte va girar entorn el municipalisme, que va ser reivindicat pel president regional, Pau Presas, que va manifestar que «la República Catalana naixerà als carrers dels nostres pobles i ciutats governats per Esquerra Republicana perquè només des del bon govern, i garantint el benestar de la ciutadania, serem capaços de seguir convencent a més gent que la independència és l’única via per a garantir un país just, lliure i cohesionat». Presas es va mostrar ambiciós i va afegir que «quan Esquerra governa, s’esquerden els murs de les desigualtats i la discriminació i, per això, volem ser presents als 221 municipis de la demarcació a les pròximes eleccions municipals del 2023». La secretària general, Laia Cañigueral, va assenyalar que «els municipis republicans som la llavor de la llibertat d’aquest país». Així, els republicans van reivindicar el municipalisme com a eina útil per aconseguir la independència de Catalunya, alhora que Cañigueral posava també en relleu el compromís de la nova Generalitat i de la delegació de Girona en acompanyar els municipis «en la transformació social, verda, democràtica i feminista del país».

A l’acte també hi van estar presents l’exconsellera Dolors Bassa i el conseller Roger Torrent. Bassa va manifestar que la lluita encara no ha acabat «perquè malgrat la repressió, les conviccions són les mateixes». Per la seva part, Torrent va exposar que Esquerra Republicana té un projecte estratègic polític «clar, evident i que sap on va».

L’acte va finalitzar amb Marta Vilalta, secretària general adjunta i portaveu d’ERC, qui va defensar la importància de la taula de diàleg per aconseguir la independència i que va remarcar que, «a falta d’altres propostes hem de defensar la nostra».