Gairebé 1.300 policies es van graduar ahir a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès. Concretament, 675 Mossos i 572 policies locals van llançar les gorres a l’aire celebrant, així, que han superat el curs de formació bàsica. Del total dels agents que han passat el curs a l’Escola de Policia i que procedeixen de la província de Girona (un 8,24% del total), la major part són del Gironès, la Selva i el Baix Empordà.

Els Mossos que es van graduar ahir a l’ISPC iniciaran el seu any de pràctiques a comissaries d’arreu del territori català, i alguns d’ells seran destinats a les comarques de Girona. Per altra banda, aquells que van superar una oposició a una Policia Local de la província Girona i hagin passat el curs també hauran de fer les pràctiques al cos de policial on han guanyat la plaça.

El curs de la 34a promoció es va iniciar el 19 de gener i ha durat1004 hores. A l’inici del curs hi havia 1.372 alumnes, un 90,8% dels quals han superat el procés, mentre que 77 aspirants han suspès i 48 més han renunciat durant el curs.

L’edat mitjana dels alumnes s’ha situat en els 28,3 anys. En relació amb el nivell d’estudis, un 24,2% dels aspirants hi ha accedit a través d’un Cicle Formatiu de Grau Superior. Un 15,2% tenen un grau universitari i un 14% una llicenciatura. La 34a promoció del cos té un 30% de dones, la xifra més alta dels últims anys.

Durant l’acte, el president de la Generlaitat, Pere Aragonès, va posar èmfasi en la presència de la dona als cossos policials. Aragonès va destacar que si es vol «avançar cap a un país més just i igualitari hem d’aconseguir que la feminització sigui a tot arreu» i va dir que s’ha de notar en els comandaments. L’acte també va comptar amb alguns representants de la 33a promoció.