Un total de 275 equips dels 286 que hi havia inscrits van prendre ahir al matí la sortida en la 8a edició d’Oncotrail, la trail solidària de 100 quilòmetres per equips organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic i l’Agrupació Excursionista de Palafrugell. Després d’un any d’aturada a causa de la covid-19, la cursa va recollir fins al moment 342.000 euros, una quantitat que s’espera que augmenti en els pròxims dies, ja que la plataforma de donatius continuarà oberta. D’entrada, la xifra ja supera en 21.000 euros els diners recaptats el 2019, i es destinaran a la millora de la qualitat de vida als hospitals i els serveis de la Fundació Oncolliga

Tot i que la cursa no té caràcter competitiu, hi ha equips que es preparen tot l’any per fer un bon temps i arribar en les primeres posicions. En aquesta edició, els primers a creuar l’arc d’arribada han estat els Oncorun Porqueres, amb un temps de 9 hores i 20 minuts, seguits de Sefar Turó del vent (9:36:02) i Jovi Grup (9:43:50). El punt d’arribada, instal·lat a tocar del Pavelló Annex de Palafrugell, va estar obert durant tota la nit i matinada i fins avui al migdia, quan s’espera que arribin els últims equips, que són els que opten per fer els 100 quilòmetres caminant.

Seguint en la línia d’altres anys, el recorregut s’ha dividit en deu trams que passen per camins de ronda de la Costa Brava i corriols de les Gavarres. Al llarg del recorregut, els participants van haver de passar pels punts de control i avituallament situats a la platja de Castell, Llafranc, Aiguablava, la platja del Racó de Pals, Pals (pavelló municipal), Cau dels Pins (Forallac), Sant Pol, Fitor i Vall-llobrega, fins a arribar de nou a Palafrugell. Els equips, de vuit integrants, podien fer relleus en els diferents punts de control, però sempre hi havia d’haver com a mínim quatre membres en marxa.

Més d’1,2 milions d’euros

L’augment d’equips participants any rere any ha anat acompanyada del conseqüent increment dels fons recaptats. En total, en les set primeres edicions (2013-2019) es van recollir 1.233.000 euros, als quals caldrà sumar la recaptació d’aquest any.

Els diners es destinen principalment a cobrir necessitats dels hospitals gironins a les quals d’administració no pot arribar, com ara la renovació de llits o butaques per a les sales de quimioteràpia. Part dels donatius es destinen també al finançament dels serveis que ofereix la mateixa Fundació Oncolliga.