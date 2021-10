L’Ajuntament d’Olot continua amb la seva aposta per la instal·lació d’energia fotovoltaica amb la instal·lació d’una dotzena de plaques a l’escola del Pla de Dalt, que suposaran un estalvi de 675 euros l’any i la reducció de les emissions de CO₂ en 2,2 tones anuals. L’actuació en el centre escolar s’afegeix a les instal·lacions que ja funcionen en altres edificis municipals, com la seu de la Policia Municipal i a la llar d’infants del Morrot.

La instal·lació a la coberta de l’escola disposa de plaques solars fotovoltaiques policristal·lines de 375 Wp, sobre una estructura metàl·lica orientada al sud. La previsió és d’una producció anual de 4.500 kWh que permetrà un estalvi de 675 euros l’any i la reducció de les emissions de CO₂ en 2,2 tones anuals.

El cost de la nova instal·lació és d’11.454,43 euros, dels quals 7.463,06 euros han arribat procedents de la campanya Del Pla a l’acció (2020-2021) que promou la Diputació de Girona. La resta han estat aportats pel mateix Ajuntament d’Olot.

La voluntat, també, és que serveixi per fomentar l’ús de les energies renovables i, en concret, de les instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum. El centre escolar funciona majoritàriament en horari diürn i durant deu mesos a l’any, fet que permet que la major part de l’energia produïda per la instal·lació solar fotovoltaica pugui ser consumida en el mateix edifici, mentre que l’excedent d’energia produït que no es pugui consumir s’injectarà a la xarxa i serà reconeguda en forma de compensació.

La instal·lació permet visualitzar les dades de producció mitjançant una pantalla instal·lada a l’entrada de l’escola.