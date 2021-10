La capella de la llotja de pescadors de Sant Feliu de Guíxols va patir ahir un incendi. Algú hi va deixar espelmes per venerar la Verge del Carme i aquestes van generar el foc. Els Bombers van mobilitzar quatre dotacions i van trobar el foc mig apagat amb un extintor. Després van remullar l’espai i van comprovar que el foc havia començat per les espelmes. L’alta temperatura va destrossar el vidre i els testos de l’interior. La Verge no va patir danys.