El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha demanat als centres sanitaris que incrementin l’activitat per poder recuperar les proves, consultes i operacions que no s’han pogut fer en el darrer any i mig per la covid-19 i està aplicant una política d’incentius econòmics. «Són incentius que es traslladen a la primària i als hospitals i alguns els obliguen a parlar entre ells perquè són objectius compartits. En funció del grau d’assoliment, tenen més diners», assenyala la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel. Craywinckel explica que també han traslladat als CAPs la necessitat de recuperar presencialitat i accessibilitat i reconeix que el seguiment dels pacients crònics «ha perdut qualitat» durant la pandèmia. La directora del CatSalut calcula que s’han diagnosticat un 30% menys de malalties durant la pandèmia i reconeix que, pel volum d’activitat, haurien de tenir llistes d’espera més llargues en alguns àmbits. «Si un centre fa més activitat de la prevista és que hi ha posat més recursos. Per tant, aquesta política d’incentius ve a dir que qui faci, que no pateixi perquè tindrà el reconeixement d’allò que ha fet», conclou.