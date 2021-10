SOS Costa Brava constata "el fort impacte paisatgístic" que comporta la construcció al litoral gironí. Diversos membres de l'entitat han fet un recorregut d'unes vuit hores amb un veler per comprovar alguns dels punts que tenen documentats en els quals s'estan aixecant edificacions o estan previstes, tot i que hi ha una pineda a la zona. El president de l'entitat, Sergi Nuss, explica que es tracta d'un impacte de "gran magnitud" i lamenta que "avui en dia encara continua". Per això, reclamen als ajuntaments que revisin els planejaments urbanístics per tal de desclassificar aquestes zones. "Cal protegir-les, perquè són els pocs espais naturals que ens queden arran de mar", remarca Nuss.

Amb la sortida, SOS Costa Brava assegura que han pogut comprovar "el problema" que porten denunciant des de fa temps. En aquest sentit, l'entitat posa d'exemple "paradigmàtic" l'ampliació de la Marina del Port d'Aro on s'hi ha previst la construcció d'uns 400 habitatges i la instal•lació de més de 270 amarradors, en una zona inundable i on hi ha una gran pineda. De fet, a principis d'agost, l'entitat va muntar una protesta en la qual hi van participar unes 200 persones, per tal que s'evités que el projecte prosperés.

En aquest cas, però, l'Ajuntament ja va advertir que no hi podia fer gaire res, perquè hauria d'indemnitzar els propietaris amb una quantitat de diners que el consistori "no es pot permetre". Per això, Nuss exigeix que els governs municipals afectats per algun cas concret dels 60 que ha documentat SOS Costa Brava, que revisin el seu planejament per tal de protegir aquests espais naturals i que no s'hi pugui construir.

Tornen a reclamar el Conservatori del Litoral

SOS Costa Brava ha aprofitat per tornar a fer una crida al Govern per tal que tiri endavant el Conservatori del Litoral, que donaria cobertura davant dels projectes urbanístics en zones de pinedes arran de mar. "S'ha de crear de manera urgent", exigeix Nuss, que recorda que d'aquesta manera es podrien adquirir els terrenys que passarien a ser públics.

L'entitat ecologista recorda que el termini ha vençut i encara no s'ha posat en marxa, malgrat el compromís de la Generalitat de fer-ho i de rebre un suport majoritari al Parlament. SOS Costa Brava lamenta que un any després encara no s'hagi posat en marxa i recorda que poc després de l'aprovació es va fer una trobada a la Universitat de Girona (UdG) per començar-hi a posar fil a l'agulla.

Quatre visites

Durant la jornada, el vaixell va recórrer quatre punts diferents. El primer va ser a Sant Feliu de Guíxols, a la zona de Puntabrava a Sant Feliu de Guíxols. Nuss adverteix que s'estan fent xalets de luxe amb grans grues, just en una zona "molt escarpada. També van visitar la Cala Canyet, a Santa Cristina d'Aro on SOS Costa Brava denuncia que està previst que s'hi aixequi un hotel de dues plantes de 2.700 metres quadrats.

El tercer punt va ser la pineda de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols que, asseguren, està en "plena construcció i que ja va tenir una tala important" durant l'estiu. El darrer lloc va ser la desembocadura del Ridaura, on es preveu l'ampliació del Port de la Marina.