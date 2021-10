El dia de guàrdia d’agost d’Anna Pagès s’anava acabant i no havia rebut cap trucada. El nou protocol s’acabava d’implantar. Totes les víctimes de violència masclista on l’afectada és una dona ja tenien garantida una assistència immediata durant el procés de denúncia. Fins que, de sobte, el telèfon va començar a sonar. Eren els Mossos d’Esquadra, que la trucaven des de la comissaria de Santa Coloma de Farners. «Durant tot el dia no em van trucar. I de sobte, a dos quarts de nou, va sonar el telèfon. Em van dir que tenien una víctima a Santa Coloma de Farners que volia denunciar uns fets de violència masclista», recorda.

Eren dos quarts de nou del vespre.

-«Arribaré d’aquí a una hora».

-«No pot ser abans?»

-«Impossible, vinc des de Lloret».

Havia de ser una declaració llarga, així que els agents li van dir que vingués a les deu, coincidint amb el canvi de torn, per no fer anar a la víctima amb presses.

Abans de denunciar, la feina de l’advocat és assessorar i informar la víctima de com anirà el procediment i de les conseqüències que pot tenir. «Han de saber que el procés no serà curt, que hauran d’explicar els fets amb molt de detall i que pot decidir exercir com a acusació particular durant qualsevol part del procediment encara que en un primer moment s’hi negui», explica Pagès.

En aquell cas, la víctima va denunciar unes amenaces rebudes per part de l’exmarit en ple carrer. Li va dir que la mataria davant de la filla. Ella es va espantar molt.

Abans ja havien tingut una situació tensa a través de missatges de mòbil, i quan la va veure pel carrer l’amenaça va pujar de to. A dos quarts d’una sortien de la comissaria. L'endemà, a dos quarts de deu, eren al jutjat de Santa Coloma de Farners, a punt per declarar.

Li van denegar l’ordre d’allunyament demanada. Pagès explica que és una mesura que limita els drets de l’investigat i que per tant hi ha d’haver indicis concrets per entendre que hi ha un perill per la víctima.