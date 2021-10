El sector dels càmpings és el que amb més rapidesa s’està recuperant dels efectes de la pandèmia a la Costa Brava. Els càmpings del litoral gironí van assolir l’estiu passat un 14% menys de pernoctacions que en l’estiu de 2019 -l’últim abans de la Covid-, una xifra que molts haurien signat amb els ulls tancats només uns mesos abans. En total, els càmpings de la Costa Brava van tenir els mesos de juny, juliol i agost, 4,86 milions de pernoctacions, per les 5,63 del mateix període de 2019.

Els apartaments de lloguer del litoral gironí estan encara un 20% per sota de les xifres de 2019, i els hotels un 24% per sota. Les cases de turisme rural perden un 14% de pernoctacions, igual que els càmpings, però en aquest cas les xifres són molt inferiors. Mentre els apartaments han passat d’1,38 milions de pernoctacions a 1,10, els hotels han passat de 5,6 a 3,97. Les cases de turisme rural del litoral han obtingut 125.578 pernoctacions, per les 144.820 de l’estiu de 2019.

La major part d’aquestes pernoctacions es divideixen gairebé per igual entre turistes catalans i estrangers, mentre que les pernoctacions de turistes de la resta de l’estat són força inferiors. De fet, en el cas dels càmpings, les pernoctacions de turistes catalans i de la resta de l’estat han sigut aquest estiu superiors a 2019, i el mateix passa en els apartaments i en el turisme rural. En el cas dels hotels, ha augmentat també el turisme català, però no el de la resta de l’estat. En tots els casos, el que ha baixat respecte de 2019 és el turisme estranger, cosa lògica a causa de les restriccions encara vigents que hi ha en força països per a viatjar a l’estranger.

Tenint en compte que des del sector turístic es coincideix en assenyalar que l’any 2019 va ser excepcionalment bo, les xifres que no només dels càmpings sinó també de la resta de sectors, conviden a pensar que la recuperació està en marxa.

Segons l’informe de l’Observatori de Turisme d’Eurecat que es va donar a conèixer fa uns dies, la demarcació de Girona ha rebut en total 3.177.520 turistes , que han generat 10.985.275 pernoctacions durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021. En comparació amb l’ocupació registrada en el mateix període de 2020, la destinació ha experimentat un creixement global del 71,8% pel que fa al nombre de turistes i un increment global del 64% pel que fa al nombre de pernoctacions. Naturalment, la cosa canvia si es compara amb l’últim estiu prepandèmia, el de 2019. En aquest cas, la diferència en nombre de turistes se situa en un -4,77%, i pel que fa a les pernoctacions es fixa en un -19,48%.