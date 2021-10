Girona ha viscut una nit tropical en ple mes d’octubre: concretament, la de la matinada de dissabte 2 a diumenge 3 d’octubre, quan la ciutat va registrar una temperatura mínima de 20,9 graus centígrads (ºC). Segons el meteoròleg Gerard Taulé, aquesta és la segona vegada que es produeix aquest fet en 111 anys. L’anterior va ser força recent: l’octubre de 2013.

Taulé també explica que la ciutat ha viscut com a mínim una nit tropical en cadascun dels darrers cinc mesos, un fet insòlit des que es tenen registres: «Al centre de Girona, a l’Escola Doctor Masmitjà ja porten 37 nits tropicals aquest any, quan la mitjana és de 28,8 nits tropicals al període 2002-2018», subratlla el meteoròleg gironí.

A banda dels 20,9ºC de mínima a Girona-Barri Vell, la temperatura registrada a Salt va ser de 20,7ºC mentre que a les Deveses de Salt el termòmetre es va situar en 19,5ºC. A Sarrià de Ter, la mínima va ser de 20,4ºC. El meteoròleg subratlla que «moltes nits d’estiu no hem tingut una mínima tan alta», en al·lusió a la temperatura registrada la matinada de dissabte a diumenge, però va clarificar que les ratxes de vent de fins a 35 quilòmetres per hora que es van produir en diversos punts del territori, com ara a Salt o Sarrià de Ter, van refrescar la sensació tèrmica.

Les temperatures van seguir una tendència a la baixa al llarg de diumenge, una jornada marcada per cels mig ennuvolats en gran part del territori català. Els ruixats anunciats, que es van començar a desplegar al llarg de la tarda-vespre, van acabar finalment situant el termòmetre en una temperatura de tardor. Al llarg d’avui, el Servei Meteorològic preveu que les temperatures continuïn essent baixes.