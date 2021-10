Renfe ha operat fins a les nou del matí el 53% dels trens de Rodalies previstos en els serveis mínims, coincidint amb la primera franja de la vaga convocada per Semaf aquest dilluns, segons ha informat l'operadora. Es tracta de la tercera jornada de protesta després que s'iniciés el dijous i continués divendres, amb acusacions creuades entre la companyia i els maquinistes. L'empresa considera que els treballadors no han complert amb els serveis mínims mentre Semaf assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incloïen els treballadors en aquests serveis mínims. A partir de les nou del matí, està previst que es recuperi el servei de manera gradual fins a les dues, quan començaran dues hores més de vaga.

A les quatre de la tarda, el servei tornarà, en principi, a la normalitat de forma gradual fins a les sis de la tarda, quan començarà la tercera i darrera franja de protesta, fins a les deu de la nit. Els serveis mínims haurien de ser del 85% del servei habitual, segons el que va dictar el Govern. Pel que fa al servei de l'alta velocitat, els serveis mínims s'han complert al 100%, segons la companyia Renfe.

24 trens cancel·lats

Un total de 24 trens s'han cancel·lat fins a les 6.30 hores d'aquest dilluns, amb motiu d'una nova jornada de vaga convocada pels sindicats de maquinistes a Rodalies. Segons ha informat Renfe, en les primeres hores s'ha prestat el 61% del servei previst. La companyia torna a atribuir aquesta situació a «incompliments» en els serveis mínims establerts per part d'alguns maquinistes.

Després del col·lapse de l'estació de Sants de dijous i divendres, Renfe ha reforçat les vies per enviar notificacions a maquinistes de cara a les pròximes jornades de vaga convocades per SEMAF i SF. Aquestes es lliuren per correu electrònic, burofax i en mà de manera personal. La companyia ha obert 31 expedients per la situació de la setmana passada.