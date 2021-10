La velocitat de contagi (Rt) de la Covid-19 ha baixat a la regió sanitària de Girona, però ha pujat a Catalunya fins als 1,08 punts. L’epidèmia entra en expansió quan se sobrepassa l’1 en l’Rt. A Girona continua per sota, als 0,93, però per sobre del 0,90 de l’interval anterior. El risc de rebrot baixa dos punts a la província, fins a 72, per sota dels 0,83 de la setmana del 15 al 22 de setembre. Hi ha 44 persones ingressades, vuit de les quals a l’UCI, i no s’ha produït cap nova defunció.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 99.908 (+32) i 104.161 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.270 persones, cap més. Les dades del risc de rebrot i de contagi són millors que a Catalunya. Mentre a la regió sanitària de Girona es manté un descens, a Catalunya s’eleven.

2,33 % de les proves, positives

En total, la incidència a 7 dies és de 35. El 2,33% de les proves que es fan surten positives.

Per comarques, la Garrotxa manté la incidència més gran acumulada amb 98 casos per cada 100.000 habitants. La segueix el Gironès amb 52 casos, la Selva amb 32, Ripollès 19, l’Alt Empordà 28, el Baix Empordà amb 16 i el Pla de l’Estany amb 15.

A la regió sanitària de Barcelona i a la Catalunya Central pugen les xifres de rebrot i contagi, a les Terres de l’Ebre es manté, a Tarragona baixa, a Lleida s’incrementa l’Rt i a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, el risc de contagi supera el 2,2.

Pel que fa les persones ingressades, a la regió sanitària de Girona hi ha 44 persones hospitalitzades i 8 a l’UCI (2 d’octubre), una menys que el dia anterior i mantenint-se la tendència a la baixa.

Al conjunt de Catalunya, el Departament de Salut ha declarat cinchospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (397), però tres crítics menys ingressats a les UCI, que passen de 130 a 127.

En paral·lel, s’han notificat 279 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 913.692. No s’ha notificat cap mort en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.911.

El 2% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 65,05 a 63,98, mentre que a 7 dies disminueix lleugerament de 32,31 a 31,86.