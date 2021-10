Els usuaris de Rodalies comencen a plantejar-se alternatives al tren per evitar els retards derivats de la vaga de maquinistes. Més enllà del metro o el cotxe, que creixen en usuaris, hi ha qui opta per evitar el trajecte dormint a Barcelona o pel teletreball. «Em quedaré a dormir a Barcelona a casa d'amics, la situació és insostenible», explica a l'ACN l'Andreu Prats, un estudiant del Vendrell que ha d'anar a Barcelona cada dia i que ha vist com l'habitual trajecte d'hora i mitja s'allarga per la vaga. La Marta las Heras aquest dilluns agafava un tren a Sants, però optarà pel teletreball els propers dies. «Avui havia d'anar a l'oficina sí o sí», explica. Per la Marian Mayo, un dels principals problemes és la manca d'informació.

Aquest dilluns, Renfe ha denunciat de nou l'incompliment dels serveis mínims. Fins a les 6.30 h, Renfe ha informat que només s'ha pogut oferir el 61% del servei previst i que s'han cancel·lat 24 trens. Aquest dilluns, la vaga dels maquinistes de Renfe inclou franges de les 5 h a les 9 h, de les 14 h a les 16 h, i de les 18 h a les 22 h. Els serveis mínims haurien de ser del 85% del servei habitual, segons el que va dictar el Govern. Després del col·lapse dijous i divendres passat, en els últims dies Renfe havia reforçat les vies per enviar notificacions als maquinistes que han de complir els serveis mínims. Les notificacions s'envien per correu electrònic certificat, burofax i, fins i tot, en mà de manera personal. Fins ara, la companyia ha obert almenys 31 expedients a maquinistes pels incompliments.