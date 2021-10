El moviment Viles Florides celebra aquest any el seu desè aniversari amb 154 municipis adherits. Recentment s’han fet públics els reconeixements a diverses localitats per la gestió vinculada al col·lectiu, que pretén transformar l’espai públic a través de la gestió del verd urbà. Entre els quinze municipis que tenen quatre «Flors d’Honor», n’hi ha cinc de gironins: Figueres, Lloret de Mar, Olot, Sant Hilari Sacalm i Roses. En la gala de les Flors d’Honor 2021 es va presentar el documental Viles Florides. 10 anys fent créixer el verd, i es va distingir Mollet del Vallès amb la Flor d’or Pere Cabot pel treball urbà fet en el darrer any.

Mercè Martínez, presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), va indicar que Viles Florides és un element «clau» en el replantejament de l’urbanisme dels pròxims anys: «Si volem una societat saludable i equilibrada cal apostar amb força per infraestructures verdes i per fer créixer i dissenyar els nostres municipis sota criteris de sostenibilitat i vetllant sempre per la preservació del medi ambient», va indicar. «És la garantia del nostre futur, com a persones i com a planeta», va afegir.

D’altra banda, Viles Florides lliura premis per accions vinculades als seus valors fundacionals en projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà. En aquest sentit, s’ha atorgat el Premi a la Millor Rotonda Florida a la rotonda Canillo Sud del comú de Canillo (Andorra), i Vilanant (Alt Empordà) ha rebut el Premi a la Participació Ciutadana.

Enguany, el jurat ha establert quatre noves mencions. A la Rehabilitació d’Espais Emblemàtics, que s’endú l Reus ; a la Innovació Tecnològica i la Qualitat Ambiental, per a Sant Cugat del Vallès ; a la Biodiversitat, per a Malgrat de Mar i al Patrimoni Arquitectònic i Verd Urbà, que rep Castelló d’Empúries.