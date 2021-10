El ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per a la conservació del tram gironí de l'AP-7 ara que la concessió ha deixat d'estar en mans privades. El contracte s'adjudica per 21,8 milions d'euros i tindrà una durada de dos anys, amb possibilitat de prorrogar-lo tres més. Com a part de les actuacions a realitzar, s'inclou el desmantellament de les guinguetes dels peatges i l'adequació de les calçades al nou model d'explotació.

El passat 31 d'agost va finalitzar la concessió de l'AP-7 a Abertis, de manera que a partir d'ara serà el Ministeri de Transports qui gestioni directament aquesta via d'alta velocitat a través del seu programa de conservació i explotació de carreteres. Ara, ha adjudicat els quatre últims contractes de serveis per al manteniment dels diferents trams de l'AP-7 i també de l'AP-2. Un dels "paquets" correspon al tram gironí, que inclou 85 quilòmetres, des de la Jonquera fins a Vidreres, i tres àrees de servei: la de la Jonquera, la de l'Empordà i la del Gironès. En total, el seu manteniment s'ha adjudicat per 21,8 milions d'euros per als propers dos anys, tot i que hi podria haver una pròrroga de tres anys.

Segons explica el Ministeri, a través d'aquest contracte es faran tasques de conservació ordinàries de la carretera, per tal de permetre que l'AP-7 i els seus elements funcionals tinguin les millors condicions de vialitat i seguretat possibles. Això inclourà actuacions com la vigilància i l'atenció d'accidents i incidents, garantir la vialitat a l'hivern, el servei de control de túnels i comunicacions, el manteniment de les comunicacions, el manteniment de les instal·lacions, l'establiment d'inventaris i reconeixement de l'estat de la via, l'agenda d'informació de l'estat de la carretera i programació d'obres, ajuda a l'explotació i estudis de seguretat vial. A més, inclourà el manteniment dels elements de la carretera amb els "adequats nivells de qualitat". El contracte inclourà, a més, l'explotació de les àrees de servei.

Juntament amb el del tram gironí, els altres que s'han adjudicat són els de d'una part de Barcelona (des de Vidreres fins a l'entrada de Barcelona, incloent-hi les àrees de servei de La Selva, el Montseny i el Vallès), per 16,3 milions d'euros; un altre tram que inclou les àrees de servei de Bellaterra i Porta Barcelona, per 16,5 milions d'euros, i un tram de l'AP-2 a Saragossa, per 13,6 milions d'euros.