El jutjat de guàrdia d'Olot ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança el detingut per apunyalar l'exdona al mig del carrer a Olot el dilluns de la setmana passada. La causa judicial està oberta per lesions greus, coaccions greus i trencament de condemna. De fet, el jutge recorda que hi havia una sentència prèvia que l'obligava a mantenir-se allunyat i incomunicat de la seva exparella fins el 2026. Els fets van passar a tres quarts de cinc de la tarda, quan l'home va clavar-li diverses ganivetades a la dona enmig del carrer Camí de Mulleras i va fugir corrent. La víctima va ser traslladada fins a l'Hospital d'Olot.

Segons apuntaven les primeres informacions, la dona tenia ferides superficials i no es temia per la seva vida. La víctima anava acompanyada per la mare en el moment dels fets i això va permetre que hi hagués una intervenció ràpida dels serveis mèdics.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar l'agressor i localitzar-lo. Finalment aquest diumenge va detenir-lo per apunyalar l'exparella i aquest dimarts ha passat a disposició judicial.