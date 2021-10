Amb l'arribada de la tardor i un percentatge elevat de població immunitzada contra la covid-19, Salut ha canviat d'estratègia de vacunació i ha començat una nova etapa en què la campanya es concentra als centres d'atenció primària. És per això que, en el cas de la Regió Sanitària de Girona, la majoria de punts massius com el Palau de Fires de Girona i el centre cultural Molí de l'Anguila de Figueres ja van tancar dijous de la setmana passada.

A Girona, però, temporalment s’ha habilitat un espai a l’edifici de la Generalitat i ha entrat en funcionament aquesta tarda. Cal tenir present que només administra segones dosis programades a aquelles persones que van rebre la primera al Palau de Fires i qui vulgui rebre la primera s'ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència. El punt de vacunació està ubicat al servei mèdic de l'edifici de la delegació a Girona i consta de quatre boxes. També s'ha habilitat un segon espai com a zona de repòs per a les persones ja vacunades. Avui hi ha un equip format per cinc infermeres i tres administratives que està previst que vacunin un total de 477 persones. També hi ha treballadors de la Generalitat voluntaris que organitzen les cues. Ruth Martín, coordinadora de l'equip, ha explicat a aquest diari que "estem molt satisfets amb el canvi, ja que és més còmode i proper a la gent". Sobre aquest aspecte, Martín ha concretat que "recorda més a un CAP perquè les instal·lacions són més petites".

Entre les persones que es dirigien a la nova ubicació predominaven adolescents i joves, com la Sara Lizeth Salazar, que ha tardat més a vacunar-se perquè tenia alguns dubtes. "Em van posar la primera al Palau de Fires i ja em van citar aquí per la segona, no m'ha suposat cap problema". També hi havia alguna excepció de persones de més edat, com Jordi Molet, de 61 anys, que s'ha administrat les dosis més tard perquè estava de baixa. "Em va millor aquest nou punt de vacunació perquè és més cèntric tot i que potser per a persones de fora de Girona anava millor el d'abans", ha explicat.

El nou espai estarà habilitat fins el divendres 22 d'octubre i està previst que fins llavors s'administrin 2.400 segones dosis pendents del punt vacunal de Fira de Girona. Les persones citades per segones dosis rebran un SMS amb els detalls de la nova ubicació i cal que s’identifiquin amb la targeta sanitària, DNI o NIE al punt vacunal.