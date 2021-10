El 58% dels empresaris consultats per la Cambra de Comerç de Barcelona donen suport a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona sempre i quan es complementi amb inversions a la xarxa ferroviària que permeti unir els aeroports de Girona i Reus, per ocupar-se dels trajectes curts, amb el Prat, on s'operen les rutes intercontinentals. A més, també exigeixen a Aena que traspassi el control del projecte a la Generalitat de Catalunya. En canvi el 17% dona suport a l'ampliació, però sense reivindicar el control de la gestió. Per la seva banda, un 19% dels votants a la consulta rebutja el projecte d'ampliació per raons mediambientals i només un 4% opina que l'Aeroport del Prat no necessita créixer més.

Després d'aquesta consulta, la Cambra de Comerç de Barcelona n'ha iniciat una altra sobre l'ús del català a l'empresa, tant a nivell intern com extern.