Fins aquest diumenge es porta a terme una campanya policial preventiva de control i vigilància de camions i de furgonetes que circulen per les carreteres gironines.

A Catalunya durant aquest any han perdut la vida 10 persones que anaven en aquests vehicles -cinc ocupants de camions i cinc de furgonetes- hi han patit un accident.

A Girona, de moment no n'hi ha hagut cap. Tot i que sí que aquests vehicles pesants sí que s'han vist implicats en sinistre viaris mortals.

L'any passat en canvi, sí que hi va haver un baixa en aquests col·lectius. El d'un home de 63 anys que conduïa una furgoneta a Blanes. El sinistre es va produir, però en via urbana i va tenir lloc el 29 de juliol. En aquest cas una furgoneta va xocar a la GI-681 i el conductor de la furgoneta va perdre la vida després de quedar atrapat a dins del vehicle a conseqüència del xoc.

Per intentar frenar l'accidentalitat d'aquests vehicles i per millorar-ne la seguretat, aquesta setmana des del Servei Català de Trànsit coordinen amb les Policies Locals la campanya. Que posa l’accent, segons Trànsit, en diversos factors de risc, com poden ser la velocitat, l’alcohol i les drogues, les distraccions i els elements de seguretat passiva. També es tenen en compte altres aspectes com les característiques del vehicle (excés de pes, seguretat de la càrrega o possibles defectes tècnics), el temps de conducció i descans del conductor (tacògraf) i que la documentació del vehicle i del conductor sigui la correcta.

Bon manteniment, descansar

Des de Trànsit s'insisteix que hi ha mesures que contribueixen a millorar la seguretat viària dels usuaris de camions i furgonetes i entre aquestes hi ha la importància del manteniment dels vehicles, de respectar els límits de velocitat i evitar distraccions al volant, així com de descansar cada dues hores quan es facin trajectes de llarg recorregut per evitar una acumulació de fatiga que pugui acabar en accidents.