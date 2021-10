Els Mossos alerten d'un increment de víctimes d'estafes que tenen origen en la inversió i transacció de criptomonedes. La policia assegura que les darreres pujades del seu valor i l'aparició en els mitjans ha afavorit el creixement de fets delictius. Els Mossos recomanen denunciar davant qualsevol sospita de lloc web o portal que treballi fraudulentament amb aquest tipus de divisa si se n'ha resultat perjudicat.

Concretament, la policia catalana alerta que han detectat que, a l’inici d’aquesta forma de pagament i inversió, les denúncies relatives amb les estafes eren aïllades i d’usuaris que tenien coneixements tècnics en aquest tipus de moneda. Actualment i com a conseqüència a una globalització del fenomen i una perspectiva de beneficis econòmics a curt i mig termini, moltes de les víctimes presenten una característica comuna: la inexistència de coneixements en aquest àmbit.

La introducció de les criptomònades com a mitjà de pagament d’aquests fraus rau en la dificultat del rastreig i la traçabilitat dels moviments, així com la identificació dels presumptes autors.

Tradicionalment l’ús de les Criptodivisies per a finalitats delictives s’ha concentrat en aquestes tipologies:

Atacs informàtics tipus Ransomware on es segresten les dades informàtiques de la víctima a canvi d’un rescat econòmic que s’ha de pagar en Criptodivises.

on es segresten les dades informàtiques de la víctima a canvi d’un rescat econòmic que s’ha de pagar en Criptodivises. Per mitjà de la sextorsió : els estafadors obtenen imatges íntimes de les víctimes i amenacen de publicar-les si no reben un rescat, també en criptomonedes

: els estafadors obtenen imatges íntimes de les víctimes i amenacen de publicar-les si no reben un rescat, també en criptomonedes La captació d’inversions en criptomonedes en empreses simulades majoritàriament controlades per grups criminals

Alerta amb les inversions

Aquesta última és una de les estafes que està prenent més importància per la quantitat estafada i habitualment consisteix en el següent modus operandi.

L’usuari, que ja té prèviament un interès en la temàtica i en els possibles beneficis d’aquest mercat, visita pàgines i veu publicitat enganyosa per part dels grups criminals que tenen com a intenció establir-hi contacte. A vegades, aquesta publicitat enganyosa la protagonitza un personatge mediàtic.

Es contacta telefònicament a la víctima en el seu idioma i se li realitza una proposta d’una primera inversió de poca quantitat de diners (menys de 300 euros) que actua a tall d’esquer i se li retornen els suposats beneficis que li corresponen. Per evitar sospites i incrementar la confiança de la víctima, un broker personal l’assessora en línia i li facilita documentació falsejada de la seva identitat i que, a vegades, pertany a altres víctimes. La finalitat d’aquesta relació personal és connectar personalment amb la víctima, ja que es preocupa per la seva vida privada i els seus problemes diaris. La suposada empresa dona accés a la víctima a una pàgina web on s’hi crea un artifici a través del qual té la percepció d’obtenció d’uns guanys de les seves inversions i on, fins i tot, pot consultar els seus suposats actius en temps real. Però quan la víctima intenta recuperar els suposats beneficis i la seva inversió, els autors li demanen el pagament de quantitats de diners sota diversos pretextos. Finalment la víctima es convenç que ha patit una estafa i aleshores ho denuncia.

No obstant això els autors hi tornen a connectar de diverses maneres, que els Mossos enumeren les següents:

Treballador penedit que vol ajudar a recuperar els diners

Treballador d’Exchange de criptomonedes que diu que tenen els diners bloquejats i que es poden recuperar

Treballador d’entitat bancària amb la mateixa excusa anterior

Bufet d’advocats internacional que recupera fons de criptomonedes.

En tots els casos només es pretén obtenir nous pagaments de la víctima.

Altres variants

Malgrat que aquesta darrera és una modalitat estàndard, hi ha altres variants. Per exemple, la persona que coneix per aplicacions de contactes o una persona a l’estranger que, amb el temps, li diu que treballa per a una empresa de comerç de criptomonedes, entre d’altres. L’únic objectiu és que la víctima faci ingressos en carteres d’aquests tipus de béns.

Protocols policials

Arran de l’aparició d’aquesta nova modalitat d’estafes per part dels Mossos s’estan preparant protocols tècnics específics d’actuació policial davant de delictes on s’hi utilitzen les criptomonedes per part d’unitats especialitzades.

Els Mossos recomanen denunciar davant qualsevol sospita de lloc web o portal que treballi fraudulentament amb aquest tipus de divisa si se n'ha resultat perjudicat.

A banda, s’haurien de tenir en compte les següents consideracions: