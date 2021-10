El cultiu i el tràfic de marihuana s’han convertit en un negoci molt rendible per als delinqüents que operen a les comarques Girona. Això ha provocat la instal·lació d’organitzacions criminals a la zona i els cossos policials que treballen al territori no paren de fer actuacions contra tot el què envolta aquest estupefaent. Que ha convertit aquesta província en «l’hort d’Europa».

Una mostra d’això és que la província de Girona és la quarta de l’Estat en nombre de comissos d’aquesta droga. Un estupefaent que segons el balanç de Criminalitat, ha portat els cossos policials desplegats a Espanya a comissar més de 70 tones durant el 2020.

Al capdavant de les províncies amb més confiscacions n’hi ha una de catalana: Barcelona i el segon lloc és per Granada. Només aquestes dues suposen prop del 25% del total de l’estupefaent intervingut a l’Estat. Mentre que el tercer punt amb més decomissos és la província de Màlaga que juntament amb les de Girona, Cadis, Madrid, Alacant, Tarragona, Almeria i València, representen el 45,84% de les confiscacions totals.

Un 75% més de comissos

L’activitat delinqüèncial no s’atura i per tant, els comissos van a l’alça any rere any. A Girona, els cossos policials no paren de fer desmantellaments de cultius i dia sí, dia no, s’informa d’una actuació d’aquesta tipologia. La situació és similar a tot Espanya i una mostra d’això és que en només un any han crescut un 75,79% els quilos intervinguts. Si el 2019 s’havien confiscat 39.861, el 2020 , malgrat la situació de pandèmia i que la delinqüència ha disminuït per l’estat d’alarma i els confinaments, les forces policials han confiscat 70.073 quilos. També han fet 7.182 detencions per tràfic marihuana. Pel que fa a les nacionalitats majoritàries dels detinguts per traficar són: espanyola, marroquina i romanesa.

En només un any han crescut un 75,79% els quilos intervinguts

En total, els cossos de seguretat han obtingut fins a 1,7 milions de plantes de marihuana en les intervencions a Espanya, 200.000 més que l’any anterior. El perfil dels detinguts que es dediquen al cultiu és diferent als del traficants, aquí són sobretot de nacionalitats espanyola, albanesa i marroquina.

A Girona, per tot tipus de tràfic de drogues, s’han detingut fins a 390 detinguts el 2020. Uns arrestats que sovint acaben lliures després de passar davant del jutge.

Per aquest motiu, des dels cossos policials i també des de diversos punts de la societat es reclama que les penes siguin més altes. Ja que si es mantenen les actuals, això només fa que els grups criminals -cada cop més perillosos- escullin la província i la resta de l’Estat per instal·lar-se. Un canvi del Codi Penal és el que vénen exigint, per així equiparar-lo a d’altres països europeus, on el negoci d’aquesta droga és molt més castigat.

Ocupacions i la llum punxada

Segons el balanç del Ministeri de l’Interior, les plantacions interiors -indoor- són les que predominen actualment. De fet, a les comarques gironines és habitual la localització de cultius en immobles ocupats. Unes cases que sovint es troben en urbanitzacions pròximes a la Costa Brava, on passen desapercebuts.

Les plantacions interiors -indoor- són les que predominen actualment

Aquest tipus d’ocupacions, de caràcter delinqüencial, preocupen als veïns i en conseqüència als alcaldes. Precisament, això ha portat els de la Selva a reclamar canvis legislatius i ajuda per treure aquesta delinqüència dels seus pobles. A banda de situar-ne en cases, les plantacions indoor sovint també es troben en grans naus, ja que són llocs que habiliten per fer aquest negoci i d’on treuen diverses collites a l’any.

L’altre perill d’aquest tipus de plantacions és el que poden suposar pels immobles veïns, ja que gairebé totes s’alimenten d’electricitat obtinguda de forma fraudulenta. És a dir, la llum es punxa i això pot generar incendis. De fet, alguna vegada els Bombers han anat a apagar-ne un i llavors han hagut d’alertar la policia perquè hi havien trobar un cultiu de marihuana, que l’havia originat.

A Girona també hi ha tradició de plantacions que es fan a l’exterior i on els malfactors utilitzen el què els ofereix la natura per tal que cultivar aquesta droga els surti gairebé gratuït. Aquest estiu per exemple els cossos policials han localitzat cultius a tocar dels rius per així alimentar-se de l’aigua de reg d’aquest o enmig de plantacions de blat de moro, ja que així, les plantes ocultes entremig del cultiu s’alimenten de l’aigua del pagès.

S’han trobat cultius en llocs insospitables i inaccessibles de parcs naturals

Aquest és un exemple, però darrerament també s’han trobat cultius en llocs insospitables i inaccessibles de parcs naturals, on creien que la policia mai els enxamparia. Aquí però la col·laboració ciutadana sovint ha estat un bon aliat dels agents alhora d’enxampar-los.