Totes les residències de la Regió Sanitària de Girona no tenen cap cas actiu per covid-19 per primera vegada després d'un estiu intens, amb alguns brots detectats, segons el darrer balanç de Drets Socials. El reforç de la vacunació amb terceres dosis ha permès la millora de les dades epidemiològiques, tallar els contagis i que els 110 centres de gent gran, persones amb discapacitat, salut mental i addiccions que hi ha a la regió siguin verds.

La notícia arriba després d’un estiu en què el virus ha sigut especialment letal en alguns geriàtrics, sobretot als de Cassà de la Selva i Sant Joan les Fonts, on s'han produït quatre i set morts respectivament, malgrat que la majoria d'usuaris estaven vacunats amb les dues dosis.

Amb la millora de les dades, Drets Socials i Salut han anat flexibilitzanat les restriccions fins a tal punt que ja s'està recuperant la normalitat de l’activitat, la interacció i els vincles entre les persones. Donat aquest context, es facilita la reobertura de tots els centres i el retorn a l’activitat prèvia a la cinquena onada de covid19. S’estableixen, però, diferències de distància de seguretat entre els usuaris, segons si la cobertura vacunal és superior o inferior al 85%. L’organització d’activitats en grups estables passa a ser una recomanació. Finalment, cal tenir present que es mantenen els cribratges periòdics.

Deu residències catalanes tenen positius

Respecte a Catalunya, un total de deu centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha nou centres de gent gran i un centre per a persones amb discapacitat.

Hi ha 46 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (un 0,1% del total). La gran majoria són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus de coronavirus.