El restaurant barceloní Disfrutar, dels excaps de cuina del Bulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, és el cinquè millor restaurant del món. Així ho va revelar ahir el rànquing britànic «The World’s 50 Best Restaurants» en una gala a Anvers (Bèlgica), que va situar de nou al capdavant de la prestigiosa llista el Noma, l’establiment del xef danès René Redzepi a Copenhaguen (Dinamarca). D’aquesta manera iguala el Bulli, de Ferran Adrià, en coronar-se per cinquena vegada com a líder global. Completen el podi Geranium, també a Copenhaguen, i l’Asador Etxebarri, a Atxondo (Biscaia).

Després que la pandèmia obligués a suspendre l’edició del 2020, la prestigiosa llista global de restaurants torna a marcar el calendari gastronòmic amb una gala d’entrega de premis protagonitzada per dos establiments danesos. Es tracta del Noma, del xef René Redzepi, «el més visionari del món», segons l’organització, i el seu etern rival, el Geranium, també a Copenhaguen, distingit per servir «art» prenent com a paleta la cuina de temporada d’Escandinàvia.

Es va endur la tercera posició l’Asador Etxebarri, de Victor Arguinzoniz, que va rebre de mans de la resta de cuiners el premi «Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2021». El segueix el restaurant peruà Central, de Lima, i el barceloní Disfrutar.

L’establiment d’Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, situat al carrer Villarroel, va ser distingit per l’organització pels seus «plats paradoxals» i per oferir una experiència gastronòmica «única». Els tres també tenen el restaurant Compartir a Cadaqués. Més avall del rànquing, la cuina espanyola també va comptar amb representació de la mà de Mugaritz, d’Andoni Luis Aduriz, que ha quedat 14è; Elkano, en 16a posició; Diverxo, liderat pel xef David Muñoz, en 20è lloc, i més enrere, Azurmendi, d’Eneko Atxa, a la 49a posició.

L’any 2019, «The World’s 50 Best Restaurants» va canviar de format i tots aquells restaurants que ja han estat alguna vegada números 1 ja no poden tornar a formar part del rànquing. Entren dins d’un nou programa batejat amb el nom «The Best of the Best», en reconeixement a la seva trajectòria i excel·lència. Per tant, ni el restaurant gironí El Celler de Can Roca ni els que han encapçalat llista algun cop apareixeran més a la classificació.