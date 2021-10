El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va fer balanç ahir a aquest diari de la situació epidemiològica actual i de l’aprovació de les terceres dosis per a persones de més de 70 anys. Segons l’anestesiòleg, aquesta vacuna de reforç és «totalment necessària», tenint en compte que «aviat farà un any que les persones més vulnerables ja van començar la vacunació i s’està veient com baixen els nivells d’immunitat». És per això que «de la mateixa manera que la dosi de reforç és necessària per a grups de risc no veuria malament que els sanitaris també ens l’acabin posant i segurament aviat serà així». D’altra banda, considera que «caldran dosis periòdiques, potser cada dos anys».

Respecte a l’aprovació del govern de la reobertura de l’oci nocturn amb passaport covid-19, Vilaplana es mostra satisfet amb la notícia, tot i que s’està a l’espera de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. «Fa mesos que des dels col·legis oficials ho demanàvem, es tracta d’una bona mesura perquè ens dona seguretat i, tot i que pot sorgir algun positiu, la situació estarà molt més controlada». Com a contrapunt, el president del Col·legi de Metges demana que la mesura s’estengui més enllà de l’oci nocturn, tal i com es fa a altres països. «Sectors com la cultura, la restauració o esdeveniments esportius també haurien de demanar el passaport covid-19 de forma provisional, ja que seria la manera d’ampliar els aforaments per tal de reactivar l’economia i guanyar seguretat a la vegada», conclou.

Millora epidemiològica

A on s’ha notat especialment l’efecte de les terceres dosis és a les residències, fins a tal punt que a Girona ja no n’hi ha cap que tingui casos actius de coronavirus, segons el darrer balanç del Departament de Drets Socials. Després d’un estiu intens, amb alguns brots detectats, les 110 residències que hi ha a la Regió Sanitària de Girona són totes verdes. Aquestes engloben centres de gent gran, persones amb discapacitat, salut mental i addiccions.

Respecte a Catalunya, un total de deu centres residencials de serveis socials tenen a dia d’avui algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha nou centres de gent gran i un centre per a persones amb discapacitat.

Finalment, les dades epidemiològiques de Girona segueixen estancades tot i que hi ha alguns repunts, com és el cas de Salt, on el risc de rebrot s’ha disparat i ja té l’índex més elevat de Catalunya amb més de 300 punts. Un dels motius d’aquest augment és que en una setmana els casos s’han gairebé triplicat, ja que s’ha passat d’11 a 31 positius detectats.

Respecte a la resta de dades, malgrat l’estancament, cal destacar la millora en la mortalitat causada per la covid-19. I és que en un mes, les defuncions han baixat un 58%. A l’agost n’hi va haver 6 i, al setembre, 27.