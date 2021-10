L’home que el 22 de setembre va robar un autobús de la companyia Teisa a Olot i que va conduir begut fins a Tolosa, on va patir un accident que va provocar dos ferits serà jutjat el pròxim 15 d’octubre per un tribunal francès. Aquesta és pràcticament tota informació de què disposa la companyia prop de dues setmanes després del succés a la ciutat francesa, que va deixar dos ferits arran del xoc entre el minibús, un vianant i un motorista.

Teisa, propietària de l’autobús sostret, encara no ha pogut recuperar el vehicle ni sap en quines condicions va quedar arran de la col·lisió. Després del robatori a la cotxera d’Olot, on l’home hauria accedit begut entre les dues i les tres de la matinada del dimecres 22 de setembre, la companyia va interposar una denúncia als Mossos d’Esquadra. Des d’aquell moment, no han tingut més informació per part de la policia.

De fet, el director-gerent de la companyia, Àlex Gilabert, va explicar que la manca d’informació per part de la policia va dur-los a optar per una alternativa, i van decidir contractar un advocat francès per si podia esbrinar alguna cosa sobre el vehicle. I tot just fa dos dies van saber que se celebraria un judici ràpid contra el conductor del vehicle sostret pels fets ocorreguts a Tolosa. Segons la informació que ha recollit l’advocat, durant la vista podran personar-se com a acusació i demanar recuperar el vehicle. En tot cas Gilabert entén que la denúncia interposada seguirà el seu recorregut i que la Fiscalia obrirà una investigació pel robatori del vehicle. El gerent sosté que temen que això es pugui allargar i manté que «sembla increïble que costi tant esbrinar on és un vehicle».

Reforç del sistema de seguretat

El dia que es va produir el robatori, la cotxera d’Olot tenia dins uns 25 vehicles. La porta ja ha estat reparada, i la companyia s’està plantejant reforçar el sistema de seguretat (les càmeres van captar el lladre amb una ampolla a la mà) per evitar que torni a passar un fet semblant.

Després de robar l’autobús de setze places a Olot, l’home va recórrer en estat d’embriaguesa més de 300 quilòmetres fins que va arribar a Tolosa, on va tenir l’accident que segons el diari francès Ladepeche.fr va deixar dos ferits, un dels quals un jove de 23 anys. La policia francesa va detenir el conductor després de constatar que no havia patit ferides per culpa de l’accident, i se li va fer un test d’alcoholèmia que va sortir positiu.