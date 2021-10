Alp i les seves rodalies, la zona de Begur-Pals, Cadaqués i Castell-Platja d’Aro són les àrees que, el passat 15 d’agost, més havien incrementat la seva població respecte al nombre d’habitants que tenen empadronats, convertint-se així en els principals pols turístics de les comarques gironines. Així es desprèn de les dades de l’estudi de mobilitat a través del seguiment de telèfons mòbils que realitza periòdicament l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En el cas de les comarques gironines, bona part d’aquest increment de població al pic de les vacances es deu a l’arribada d’estiuejants barcelonins: Palafrugell, Alp i rodalies i la zona de Begur-Pals s’han trobat aquest estiu entre les principals destinacions dels turistes procedents de la capital catalana.

Tenint en compte que l’estudi està fet a partir del seguiment d’operadors de telecomunicacions espanyols, les dades demostren que, per segon estiu consecutiu, la Costa Brava i el Pirineu gironí s’han omplert de turistes procedents d’altres punts de la península, i molt especialment d’arreu de Catalunya. Les xifres també evidencien que, enguany, la Cerdanya ha estat un dels seus destins preferits. A la zona d’Alp, la població a 15 d’agost era tres vegades superior al nombre de veïns que hi ha habitualment, essent l’increment poblacional més elevat de tota la demarcació. Concretament, la seva població a 15 d’agost era gairebé un 315% superior a l’habitual, i entre ells hi havia 6.060 veïns que procedien de Barcelona.

En segon lloc, destaca l’increment registrat a la zona de Begur i Pals, on la població havia crescut pràcticament un 231% respecte a l’habitual. Tot i haver més que duplicat la població, es tracta d’un increment lleugerament més discret que el de l’any anterior, quan la població estacional es va disparar fins a un 263%, i també més baix que el de 2019, quan va créixer fins a un 285%.

En tercera posició es va situar Cadaqués, que enguany ha experimentat un increment més important que en els dos anteriors. La seva població també s’ha més que duplicat a l’estiu, tot creixent un 212,56%, mentre que l’any passat només havia crescut un 169%. La localitat altempordanesa fins i tot supera les dades de 2019, quan el creixement va ser del 197%. Se situa ja, doncs, per sobre de les dades prepandèmia.

Finalment, la quarta posició és per a Castell-Platja d’Aro, on també s’ha duplicat la població però situant-se per sota les xifres dels anys anteriors: el 2019 havia crescut un 328%, el 2020 va incrementar un 253% i en aquesta ocasió ha crescut «només» un 203%.

En canvi, altres localitats com Blanes o Lloret, malgrat experimentar creixements molt més discrets, de l’11% i el 35% respectivament, han estat enguany superiors als de 2020.