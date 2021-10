L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrat avui a tres quarts de dotze del migdia un terratrèmol de magnitud 3,5 a la zona de Setcases, al Ripollès. "És una zona on hi ha activitat sísmica, però ara feia temps que no hi havia cap terratrèmol", ha explicat l'alcaldessa Anna Vila, en declaracions al Diari de Girona.

A causa de la magnitud del sisme, Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya (Sismicat) i estarà pendent de si hi ha reproduccions. El terratrèmol també s'ha percebut a altres municipis propers de la comarca, així com a altres zones de Catalunya.

El #sisme amb epicentre a #Setcases ha tingut lloc a les 11.43 hores



✅ Ha estat percebut a la mateixa comarca, així com a altres zones de Catalunya



✅ No consten danys ni afectacions personals



Prealerta #SISMICAT #protecciocivil — Protecció civil (@emergenciescat) 8 de octubre de 2021

El terratrèmol de Setcases ha estat equiparable als que s'estan registrant aquests dies amb l'erupció volcànica a l'illa canària de La Palma. Fonts de l'Ajuntament, però, expliquen que no s'ha detectat cap desperfecte i el telèfon d'emergències 112 ha comunicat a través de les xarxes socials que «no ha rebut cap trucada alertant del sisme o possibles danys».

Protecció Civil demana col·laboració ciutadana. Per fer-ho possible, ha activat una enquesta a través d'internet perquè qui hagi percebut el sisme pugui explicar-ho.