Els serveis de Neurologia, Radiologia i Anestesiologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta han ampliat, des de l’1 d’octubre, l’horari d’atenció a pacients que han patit un ictus isquèmic agut amb oclusió arterial de gran vas per un trombe amb tractaments de teràpia endovascular (trombectomies mecàniques).

L’horari ha passat de 12 h diàries, cada dia de l’any, a donar una cobertura de 24 hores els 365 dies de l’any.

Aquest procediment consisteix en la introducció d’un catèter en una artèria del pacient per arribar fins al coàgul que l’obstrueix –i que ha produït l’ictus– i poder-lo extreure i ha demostrat ser la tècnica més eficaç en el tractament de l’infart cerebral, segons informa l'hospital Trueta. Aquesta teràpia endovascular es va començar a fer de manera puntual l’octubre de 2018, però va ser a partir del 29 de setembre de 2019 que es va iniciar de manera continuada i en un horari fix. El 21 de març de 2020, just en plena pandèmia, es va decidir ampliar l’horari als caps de setmana i festius per evitar traslladar fora de la Regió Sanitària de Girona els pacients que requerien una trombectomia mecànica dins d’aquest horari. Ara, s’ha fet un pas més i s’ha ampliat del tot la guàrdia de radiologia intervencionista de manera que no caldrà derivar cap pacient per ser tractat fora de la Regió Sanitària.

Gairebé 200 tromboectomies

Des que es van començar a fer trombectomies al Trueta, s’han realitzat 192 procediments. D’aquests, en el 81,3% dels casos s’ha aconseguit una recanalització arterial cerebral i s’ha pogut extreure el trombe que ocloïa el vas. Aquest any 2021, en el 48% dels casos, els pacients eren autònoms al cap de tres mesos de l’ictus. Aquest tractament es realitza en una sala equipada amb tecnologia específica: la sala d’intervencionisme.

Actualment, el Trueta compta amb tres metges especialitzats en el tractament endovascular de l’ictus isquèmic. La realització d’aquests procediments va a càrrec d’equips formats per dos professionals de Neurologia i un de Radiologia especialitzats, amb la col·laboració del servei d’Anestesiologia i de professionals d’Infermeria especialitzada del Servei de Radiodiagnòstic, amb formació específica i coordinats pels neuròlegs de la Unitat d’Ictus.

Amb aquesta acció el Trueta es converteix en ser el primer centre de Catalunya excepte Barcelona i la seva àrea metropolitana que ofereix aquesta prestació tots els dies i hores de l'any.