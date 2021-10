L’Ajuntament de Girona destinarà 151.050 euros a incentivar la contractació de persones en situació d’atur o bé ocupades en condicions precàries. El consistori acaba d’aprovar la nova convocatòria d’ajuts Girona Actua, programa que ha adaptat les seves bases reguladores a la situació econòmica marcada per la pandèmia amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de les insercions laborals. Es preveu que la subvenció, que es podrà sol·licitar de l’1 al 31 de desembre, beneficiï unes 30 empreses o centres de treball i que 30 persones s’incorporin o es reincorporin de nou al món del treball.

«Estem en una bona tendència de reducció de l’atur, però per al govern la creació d’ocupació continua sent una prioritat. Per això mantenim unes subvencions que són molt importants per al teixit productiu i per ajudar a contractar en moments en els quals encara hi ha una incertesa important sobre l’evolució econòmica», afirma la tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana.

La finalitat d’aquesta subvenció, que va néixer el 2013, és fomentar el desenvolupament econòmic i reduir la taxa d’atur a la ciutat amb ajuts econòmics a empreses i entitats per a la contractació de persones en situació d’atur o treballadors amb un contracte laboral en vigor d’un màxim de quinze hores setmanals, residents i empadronades al municipi.