El nombre d'alumnes confinats per ser positius per covid-19 o contactes estrets va baixar en 542 des de dijous, i ahir n’hi havia 6.000 a tot Catalunya, als quals se sumen 302 docents (19 menys) i 12 de personal extern (11), amb un total de 6.314 persones confinades. Segons l'aplicació, elaborada a partir de la informació que ofereixen els propis centres educatius, hi ha 137 centres escolars que tenen grups d'alumnes confinats, cosa que suposa el 2,68 % del total de Catalunya. Només hi ha un centre educatiu tancat per covid-19. Es tracta d’una escola rural de la Terra Alta.