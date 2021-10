Les dades evidencien que, gairebé un mes després de l’inici del curs escolar, l’impacte de la covid-19 als centres educatius és molt mes baix que ara fa un any. Per tant, la millora epidemiològica general també es veu reflectida a les llars d’infants, escoles i instituts de tot Catalunya.

Malgrat tot, aquesta millora no és equitativa a tot el territori i hi ha algunes excepcions amb repunts de grups escolars confinats per covid-19, segons informa el portal Traçacovid. Aquest és el cas del Gironès, on gairebé un de cada deu centre educatiu té algun grup aïllat. Concretament, 17 dels 54 centres tenen almenys un grup confinat, dada que representa el 9% del total i es tracta del percentatge més elevat de Catalunya.

Tenint en compte els municipis, a Girona és on n’hi ha més (5), seguit de Salt (4) i Llagostera (2). Finalment, n’hi ha un a Sant Julià de Ramis, Vilablareix i Cassà de la Selva. Per altra banda, si tenim en compte el nombre de grups, a Salt és on n’hi ha més, amb un total de set. Destaca l’escola les Arrels, que en té tres d’aïllats amb un total de 81 persones confinades. En els últims deu dies s’han detectat set positius entre els alumnes i el total acumulat des de l’inici de curs és de divuit. Cal tenir present que aquesta setmana havia arribat als quatre grups confinats amb més d’un centenar de persones aïllades.

Seguidament, també hi ha l’escola Lacustària de Llagostera, que té tres grups confinats i un total de 64 persones aïllades. En aquest cas, s’han detectat 4 positius els darrers 10 dies.

Pel que fa a la resta de la província, hi ha 24 escoles amb almenys un grup confinat. Després del Gironès; la Selva i e l Ripollès en tenen tres; el Baix Empordà, dos; el Pla de l’Estany i la Garrotxa, un i, finalment, l’Alt Empordà i la Cerdanya són les úniques comarques gironines que no en tenen cap. Aquest fet es repeteix a onze comarques més.

Cent grups menys que el 2020

Finalment, si tenim en compte els grups confinats, n’hi ha un total de 54 a la província de Girona, pràcticament un centenar menys que a la mateixes dates de l’any passat. Llavors, la segona onada estava en ple creixement i l’augment de casos també es veia repercutit a la majoria de centres escolars de tot Catalunya. És per això que Salut va dur a terme cribratges massius a diversos centres.