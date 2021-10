El mercat immobiliari gironí viu el millor any des de l’esclat de la bombolla immobiliària

Girona se situa en el millor registre de dades pel que fa a la compravenda d’habitatges des de l’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2008. Segons les últimes dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), fins a l’agost d’enguany s’han fet un nombre total d’operacions de compravenda del 8.080, la xifra més alta des del 2007, quan es van superar les 12.000. Joan Company, president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona i president del Consell Català dels API de Catalunya, assenyala que el mercat immobiliari s’està recuperant «per sobre de les expectatives» i que aquest «està molt actiu» darrerament, però recorda que el 2021 encara es troba «sota els efectes de la pandèmia», ja que s’estan fent moltes operacions que ja venien d’abans de la Covid-19.

Pel que fa a l’evolució mensual, el mes d’agost es van tornar a superar el miler de compravendes, encara que el nombre hagi baixat lleugerament en comparativa a les dades del mes anterior, que va ser el mes amb més compravenda des del que portem d’any. Concretament l’INE registra un nombre total d’1.122 d’operacions de compravenda el mes d’agost. Precisament, 144 eren nous habitatges i 978 de segona mà, i 1.087 eren lliures i 35 protegits. Es tracta d’un augment del 50,6% respecte l’agost del 2020, i del 41,3% respecte al del 2019 en prepandèmia. De fet, si comparem l’agost d’enguany amb el del 2008 l’augment és del 89,8%, i respecte al del 2007 -pic de la bombolla immobiliària- és només un 3,77% més baix.

Per províncies, Barcelona segueix sent la que n’ha registrat més (4.800), Tarragona la segueix molt per darrere amb 1.352 compravendes i Girona se situa un cop més en tercer lloc, a molta distància de Lleida (332). De fet, la demarcació de Barcelona va registrar un creixement a l'agost del 67,2% en comparació amb el mateix mes del 2020. En concret, es van vendre 4.800 habitatges, dels quals 730 eren nous i 4.070 de segona mà, i 4.294 eren lliures i 506 protegits. Per altra banda cal recalcar el cas de les comarques de Tarragona, on es van quasi doblar el nombre d'operacions de compravenda d'habitatges, amb un 87,2% més.

A escala catalana, la compravenda d'habitatges va créixer a l'agost fins a 7.606 operacions, xifra que representa un augment del 65,5% respecte al mateix mes de l'any passat. Es tracta, a més, d'una xifra superior al mateix mes del 2019, anterior a la pandèmia, ja que va créixer un 26,7%. Del total, 7.001 eren habitatges lliures i 605 protegits, mentre que 1.120 eren nous i 6.486 de segona mà. Al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va créixer un 57,9%, fins als 49.884, dels quals 45.701 eren lliures i 4.183 protegits; i 9.609 eren nous i 40.275 de segona mà.

Nova bombolla immobiliària?

Encara que les operacions de compravenda d’habitatges s’apropin a les obtingudes en el pic de la bombolla immobiliària, Joan Company assegura que la resta dels indicadors encara no ho mostren així. «Els preus no estan pujant com van fer-ho aleshores. El 2020 va haver-hi una gran tendència a la baixada de preus i ara ens estem recuperant, però molt lentament», afegeix el president del Col·legi d’API de Girona i també president del Consell Català dels API de Catalunya, que declina l’arribada d’una nova bombolla immobiliària.