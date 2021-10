Un total de 134 agents dels Mossos d’Esquadra s’incoporaran a partir d’avui en període de pràctiques a la Regió Policial de Girona. Ahir al matí es va celebrar Aquest matí s’ha celebrat l’acte de benvinguda dels 693 agents de la 28a promoció de Mossos d’Esquadra de Catalunya que es van graduar la setmana passada.

Interior ampliarà un 18% el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra de la ciutat de Girona amb la incorporació de 35 nous policies que s’incorporaran a la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC). Amb les noves incorporacions, el cos arribarà als 228 agents a la ciutat. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, va celebrar aquest augment en la plantilla i assegura que arriba després d’un «treball conjunt» entre el govern local i el català. Per la seva banda, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, també va anunciar que el reforç en el cos dels Mossos arreu de Catalunya implicarà la incorporació de 17 agents a la comissaria saltenca. Amb aquest reforç policial, Salt tindrà 59 agents dels Mossos d’Esquadra.

La mitjana d’edat dels 675 nous efectius és de 28’3, un 39,16% tenen estudis universitaris i un 29’63 són dones (200). Després de molts anys sense convocatòries d’accés al cos, les darreres tres promocions han servit perquè des del 2019 es recuperin les pèrdues d’efectius.

L’any 2018 hi havia adscrits als serveis centrals un total de 2.503 agents i enguany s’hi compatibilitzen 2.641, que sumats als agents de les ABP i als agents dels serveis regionals, computen un total un total de 17.904 agents dels Mossos d’Esquadra.

En el seu discurs d’ahir el major Josep Lluís Trapero va explicar als nous agents que «avui comença un període d’exigència, - no us enganyarem-, un període de 12 mesos que encara és un període de selecció, però també comença un llarg camí de la vostra vida. És un període de servei públic i de servei els altres». De la seva banda, el conseller Ignasi Elena va dir que la nova promoció de mossos «ha der servir els ciutadans, garantir els seus drets i els seus deures, i garantir sobretot els drets i deures de les persones més vulnerables».

Un cop finalitzat l’acte, cada regió policial va organitzar una jornada de presentació al seu nou lloc de treball on se’ls va explicar, entre altres, quina serà la seva tasca i els procediments de treball a posar en pràctica i on també se’ls va transmetre els valors de l’organització, el model de servei policial i els objectius propis del servei on han de realitzar les pràctiques.