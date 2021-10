La UGT critica la reorganització dels parcs de bombers de la Regió d’Emergències de Girona i considera que «no obeeix a les necessitats del territori i dels cos» d’emergències. Fonts del sindicat a més consideren que des d’Interior i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments s’ha pres la decisió d’esquenes als sindicats i els treballadors. Per aquest motiu, critica les «formes» del Govern di assegura que es van assabentar abans a través dels mitjans dels canvis.

Entre les coses més destacades hi ha que la Generalitat reconvertirà el parc de Bombers de la Jonquera en seu de voluntaris i canviarà els usos als de Calonge i Hostalric. Uns moviments han aixecat crítiques d’ajuntaments. El de la Jonquera s’oposa a la decisió del Govern. Creu que s’ha de mantenir com a parc professional i que és molt important tenir un parc a la zona fronterera. Així també ho indiquen des del sindicat que considera important mantenir aquest parc i asseguren que donen suport al consistori.

De fet, creuen que és important tenir-lo pel trànsit que hi ha a la zona, els camions de mercaderies que circulen, els trens que passen pel túnel del Pertús i tot un seguit d’aspectes, que fan que necessari aquest parc. Per altra banda, critiquen que des del Govern s’informi que es reforça el parc de Figueres, quan es «guanya un bomber» i que per tant, segons la UGT Bombers, això servirà per reforçar el parc només.

El sindicat també critica el canvi d’ús d’Hostalric, que es destinarà a pràctiques. Creuen que caldria mantenir-lo com ara ja que és una àrea on poden haver incidents químics per exemple, ja que hi ha indústries en aquella àrea. A banda, critiquen que «no es reforcin els parcs de Sant Celoni o Maçanet» que són els que haurien de cobrir el d’Hostalric quan es faci el canvi. Des d’Hostalric el seu alcalde no veu malament la reorganització. En canvi, el del poble veí de Sant Feliu de Buixalleu va criticar que no se’ls hagués informat i va dir a l’ACN que tenen «por» d’una pèrdua de serveis.

El que sí troben bé des del sindicat és que una reivindicació històrica com guanyar bombers al parc de Girona. El mínim serà de vuit bombers, una xifra que és d’un efectiu menys de la que consideren ideal, puntualitzen.

L’altre parc que també canvia d’usos és el de Calonge i serà la seu de la unitat subaquàtica. Un tema que l’alcalde de la localitat troba correcte i que des del sindicat no critiquen tampoc massa, ja que el de Vall d’Aro es reforçarà.

Trasllats del personal

Un altre aspecte que troben que s’ha fet malament és no haver d’informat del tancament d’Hostalric per exemple, quan tot just fa tres mesos van fer un concurs de traslladats i molts van demanar anar-hi sense saber que poc després tancaria i s’haurien de redistribuir. Uns canvis previstos per l’1 de gener, diu el sindicat però que després d’una reunió amb la Generalitat s’ha aconseguit «demorar» per buscar una millora en els trasllats.