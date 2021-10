Una vintena de pagesos de l'Alt Empordà han tret els seus tractors per protestar aquest diumenge contra l'aeròdrom que està previst fer a Peralada. Un projecte que consideren que no és "res més que el caprici d'una persona amb recursos" i que consideren "incomprensible". I és que es tractaria d'un aeròdrom situat a escassos deu minuts amb cotxe del d'Empuriabrava o a poca estona més del de Viladamat i del d'Ordis. Per això, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, demana a les administracions que tinguin "sentit comú" i evitin que es faci un aeròdrom que "malmetria el territori". "El que ha de fer la gent que ve de fora del territori el que ha de fer és adaptar-se", exigeix Caball.

En aquest sentit, el coordinador nacional del sindicat demana que es "digui prou a aquest model que ha de parar i passar a un de més sostenible". Caball lamenta que el propietari de la finca no hagi parlat amb els veïns i que decideixi tirar endavant amb un projecte "només perquè té recursos i sense tenir en compte el territori". Per això, els pagesos demanen a les administracions que "tinguin sentit comú" a l'hora de valorar la proposta d'aquest "aeròdrom privat" perquè "no té cap sentit".

"A banda que hi ha masos on hi ha molta ramaderia, el que ens molesta és que no hi ha gaire transparència i encara no entenem com no s'ha aturat en una zona inundable. Hem de pensar que es tracta d'un caprici d'una persona que té recursos i que vol aterrar amb la seva avioneta davant de casa seva. Això el 2021 no té massa sentit", assenyala Caball.

La protesta ha recorregut un tram de l'N-260 que enllaça Peralada amb Llançà i els tractors han estat escortats en tot moment pels Mossos d'Esquadra. La protesta ha generat una petita cua en sentit Llançà.