La cinquena onada ha castigat especialment els centres d’atenció primària (CAPs) gironins, sobretot durant la primera quinzena de juliol. L’allau de brots a conseqüència dels viatges de final de curs, la revetlla de Sant Joan i diverses festes a la Costa Brava va desembocar a un col·lapse dels CAPs. La complexitat assistencial va ser equiparable al pic de la pandèmia, que es va produir a finals d’octubre i principis de novembre de l’any passat, en plena segona onada. Concretament, durant la setmana de l’11 al 17 de juliol els CAP’s de la Regió Sanitària de Girona van registrar 23.504 visites de pacients amb coronavirus, la xifra més alta des de la setmana de l’1 al 7 de novembre de l’any passat, quan n’hi va haver 30.710.

No va ser fins al cap d’unes setmanes que, amb l’ajut de noves restriccions com ara el toc de queda, la situació va anar millorant progressivament fins a l’actualitat, en què la cinquena onada ja ha tocat fons i les dades epidemiològiques estan estancades tot i alguns repunts d’indicadors. En la darrera setmana s’han notificat unes 4.000 visites, xifra lleugerament superior a la registrada la setmana passada però ja fa pràcticament un mes que estan per sota les 5.000. Fins i tot s’ha arribat a baixar del llindar de 4.000. Aquesta dinàmica positiva es va viure el juny passat tot i que a finals de mes les xifres van repuntar de forma desproporcional i va començar la cinquena onada.

En aquest cas, però, tot sembla indicar que les xifres es mantindran o almenys no hi haurà cap desajust tan pronunciat. Una estabilitat com la que hi ha actualment no es vivia des del juny del 2020, en plena desescalada de la primera onada.

Pressió als hospitals a la baixa

La pressió hospitalària també està experimentant una línia descendent, de forma paral·lela a la dels centres d’atenció primària. A l’àmbit català, ja fa setmanes que els nivells són els mateixos que l’estiu de l’any passat però a Girona tot just s’hi està començant a arribar ara. El nombre de crítics ja ha baixat de la desena i els hospitalitzats de la quarantena. Prova d’això és que hi ha hospitals comarcals que ja s’estan buidant completament de pacients amb coronavirus. Aquest és el cas de l’hospital de Palamós, que divendres va anunciar a través d’una piulada que no tenia cap ingressat amb coronavirus, fet que no es produïa des de feia quatre mesos. En aquell moment, però, poc s’esperava que al cap de poques setmanes es reviurien els registres d’ingressats de la primera onada, tal com va passar a la resta d’hospitals de la Costa Brava, que es van veure totalment sobrepassats per la cinquena onada.

Coincidint amb l’arribada del turisme i la població de segones residències, a finals de juliol, Blanes, Palamós i Figueres van viure uns dels dies més complexos de la pandèmia. Malgrat tot, amb el final de les vacances d’estiu i l’inici del curs escolar, aquests centres sanitaris es van tornar a alliberar i ho han anat fent progressivament.

Segons el darrer balanç, a Blanes hi havia dos pacients dilluns passat i, a Figueres, en canvi, és on més està costant que baixin perquè n’hi havia dotze.

L’atenció primària incorpora 45 referents de benestar emocional

L’atenció primària ja compta des d’aquest mes amb 45 dels 150 referents de benestar emocional que es preveu contractar abans de finals d’any. Segons ha explicat Argimon, s’ha prioritzat les àrees amb més malestar social i econòmic per començar, ja que la selecció de 150 llocs s’ha fet en funció de l’índex de privació. El conseller ha precisat que la majoria són psicòlegs però també hi ha altres perfils com ara treballadores socials. La previsió és que el 2022 es contractin unes 200 persones més per arribar a tots els equips de primària. Els nous professionals no tindran una població assignada sinó que faran de pont entre la primària i les xarxes de salut mental. És a dir, l’usuari seguirà demanant hora i en tot cas seran aquests qui podran fer les derivacions pertinents.