Els grups de l’Ajuntament de Ripoll van condemnar majoritàriament l’atac que va patir la seu del partit Aliança Catalana, el vespre del 10 de setembre. La regidora no adscrita Sílvia Orriols va explicar que durant la marxa de torxes que havia convocat Alternativa per Ripoll-CUP, Arran, el Casal la Metxa i Òmnium, algú va llençar una de les torxes a la zona de la porta, provocant un petit incendi. El portaveu de la CUP Aitor Carmona, tot i condemnar el fet, va recordar-li que «qui sembra l’odi, recull la ràbia», i assenyalant que «segurament ho seguirà patint».

Denunciat als Mossos

Els fets estan denunciats als Mossos d’Esquadra i Orriols ha demanat a l’Ajuntament que proporcioni les imatges de les càmeres públiques del barri vell.

La moció que es va presentar i que demanava que l’Ajuntament de Ripoll es presentes com a acusació particular en la denúncia contra delicte d’odi, va ser refusada per la resta de regidors del consistori.

Cordó sanitari

Els partits presents al consistori de Ripoll van crear un cordó sanitari que segueix vigent envers a la regidora no adscrita Sílvia Orriols, que es va presentar sota les sigles del Front Nacional de Catalunya.

Posteriorment se’n va deslligar, però va continuar mantenint el càrrec com a regidora no adscrita i va crear el partit Aliança Catalana. Un dels seus cavalls de batalla és qüestionar el tracte de les institucions envers la immigració.