M. B. G., de 64 anys i veïna de la Vall d'en Bas, ha mort aquest diumenge al matí en un xoc frontal amb un altre turisme a la C-37, a Manlleu (Osona). El conductor de l'altre vehicle ha resultat ferit crític. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 07.04 hores al quilòmetre 150 de la C-37. La víctima mortal inicialment ha quedat ferida crítica i ha estat traslladada a l'Hospital de Vic, on ha perdut la vida posteriorment. El passatger davanter ha resultat ferit de poca gravetat i evacuat al mateix centre. Pel que fa a l'altre conductor, ha estat traslladat per l'helicòpter del SEM a l'Hospital Vall d'Hebron. Ja són 104 les persones que han mort en accident aquest any a la xarxa interurbana de Catalunya.

Arran de l'accident s’han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions de Bombers de la Generalitat i tres unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, la C-37 ha estat tallada a Manlleu en els dos sentits de la marxa fins a les 09.24 hores.