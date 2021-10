Les trucades a la línia d’atenció de la Generalitat contra la violència masclista s’han incrementat i han arribat en nou mesos fins a les 557 comunicacions fetes des de les comarques de Girona.

El nombre de peticions d’ajuda entre els mesos de gener i setembre ja representen més del 77% de les rebudes durant l’any passat, quan es va marcar el rècord de trucades a aquest servei de l’Institut Català de les Dones (ICD) a les comarques gironines amb un total de 779.

Aquestes 577 telefonades són un nombre elevat de peticions i mostren com la violència masclista és una xacra que es manté molt vigent i que de moment, sembla no tenir aturador malgrat els intents de les administracions, cossos policials i judicatura. El 2020 passat va ser de rècords tot i ser un any marcat per la pandèmia i amb mesures com el confinament domiciliari, que va obligar moltes dones van haver de conviure amb el seu maltractador.

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. Fent una anàlisi comarcal dels primers nou mesos de l’any, es pot comprovar que el Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 234. Són prop més de la meitat (67%) de totes les realitzades des de la demarcació.

La Selva, en canvi, és la segona comarca amb més activitat, amb 113 registres, el Baix Empordà es converteix en la tercera àrea des d’on s’han fet més comunicacions al telèfon de l’ICD, un total de 96. L’Alt Empordà solia ser la tercera comarca amb més activitat i ara, amb nou mesos de 2020, se situa en el quart lloc amb 78 telefonades.

Pel que fa al perfil de les dones que utilitzen aquest servei telefònic correspon a dones d’entre 31 a 40 anys, amb fills que viuen en el nucli familiar i que són dependents econòmicament del seu maltractador. D’altra banda, la major part d’aquestes dones que han trucat pateixen les agressions en l’àmbit de la parella.

La major part d’aquestes, a més són víctimes de violència de tipus física, seguida per la psicològica. Bona part de les telefonades acaben amb una derivació a d’altres serveis com ara les d’atenció a la dona (SIAD) i en segon terme, hi ha la derivació als cossos policials.

Girona, tercera de Catalunya

Per zones de Catalunya, la demarcació de Girona és la tercera que acumula més trucades. El primer lloc és l’àrea metropolitana de Barcelona (5.497); en segon lloc hi ha el que anomena la Generalitat com a camp de Tarragona amb 618 comunicacions al telèfon 900 900 120, segons les dades públiques de l’ICD.