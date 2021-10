Després de crear rutes que connecten l'estany amb el Barri Vell a través dels recs i del patrimoni, l'Ajuntament de Banyoles vol dinamitzar les zones comercials i aconseguir que el turisme hi arribi i compri. Per això el govern municipal ha elaborat el projecte 'Banyoles 2030: de l'estany al Barri Vell. Comerç i turisme propers i sostenibles' que presentarà a la convocatòria dels fons europeus Next Generation.

L'objectiu és que Europa financi part dels 4,1 milions d'euros que ha quantificat que costarà l'ajuntament a l'hora de tirar endavant la desena de propostes que s'hi inclouen. Es tracta d'accions molt diverses.

En l'àmbit de la via pública s'hi inclou la urbanització dels carrers de Sant Antoni i Sant Martirià, la plaça d'en Ges, les escales d'accés al mirador Joan de Palau i el passeig de la Indústria.

A més, hi ha mesures per fomentar la sostenibilitat i l'economia circular, com ara mesures per millorar la qualitat ambiental del Barri Vell la millora de l'enllumenat que rodeja l'estany, millorar el carril bici i el passeig de vianants o millorar la qualitat ambiental del mirador del Puig d'en Colomer. Dels 4,1 MEUR que costaran el conjunt de mesures, l'Ajuntament vol aconseguir el finançament europeu de 3,1 milions.

Per altra banda, el govern local també ha presentat un segon projecte que optarà als Next Generation. Es tracta d'un projecte per donar suport als mercats i el comerç local que hi ha a Banyoles. Entre d'altres accions, es preveu fer una campanya de sensibilització ambiental del mercat i el comerç, crear un programa per digitalitzar el comerç de proximitat, introduir el sistema porta a porta en la recollida de residus als comerços o càpsules informatives per a la transició digital. Aquest segon projecte comportaria una inversió de 431.440 euros i l'Ajuntament ha demanat una subvenció de 339.912.