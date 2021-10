Han obert tots els locals d’oci nocturn?

No, al voltant del 70%. Alguns no obriran perquè s'estan adaptant i altres perquè ja s'ha acabat la temporada. La reobertura hauria d’haver estat abans, el 9 de maig, quan es va acabar l’estat d’alarma. Aquest sistema ja era totalment factible. Però no s’ha obert fins que hi ha hagut els «botellons» a Barcelona. Quan passaven aquí (a Calonge, a Palafrugell), semblava que no importava.

Com ha anat la reobertura?

S’han fet cues als locals perquè l'aforament és del 70% i hi ha una demanda més gran que en la pre-pandèmia. Hi ha gent que no havia anat mai a una discoteca, perquè ha complert la majoria d'edat i eren practicants cada cap de setmana de «botellón». Per tant, ara hi ha una oferta del 60% i més demanda que abans de la pandèmia. Ens trobem que hi ha «overbooking», i una part de gent que s'ha vist impossibilitada d'accedir als locals.

Creieu que la reobertura durarà?

Aquí hi ha un problema. Li demanem a la Generalitat que faci un sistema d’escalada en base a la incidència de la pandèmia. El que no s'entén, és que el Procicat aplica les decisions de forma totalment aribtrària. És clau que hi hagi seguretat jurídica, no pots viure en aquesta situació d'incertesa com en els darrers 19 mesos.

S’ha acabat amb els «botellons»?

Encara queda un 40% de «botellon». Hi ha gent que que vol sortir de festa legal, però sempre hi ha qui es voldrà quedar als botellons, perquè s'ha permès massa.

Quines són les principals limitacions a l’hora de fer complir les mesures als locals?

Nosaltres vam demanar a la Generalitat que deixés molt clar que la responsabilitat de la mascareta era de l'usuari. La responsabilitat del local és indicar mitjançant cartells que s'han de posar la mascareta, i tenim el personal molt pendent. No podem tenir una persona per cadascú, així que s'avisa la gent. A vegades es poden expulsar del local.

Creu que el certificat Covid incentivarà la vacunació dels joves?

És un benefici que s'hagi demanat el certificat Covid, però el problema és que arriba massa tard. El que s'ha fet és portar els joves als «botellons». El que s'hauria d'haver fet a principis d’estiu és utilitzar els locals d'oci nocturn com a reclam perquè la gent es vacunés. Tal com està ara la Covid, jo crec que ja no s'hauria ni de demanar el certificat, a menys que pugi el nivell d'alerta.

Així creu que no s’hauria de demanar el certificat Covid?

És que si no es fan unes cues brutals. Si no hi ha incidència, no hauria de caler. Si torna a pujar, ho demanem. Hauria d’haver-hi una territorialització. El que no pot ser és que el conseller decideixi depenent de com veu la situació, no pot ser que ens tanquin en 24 de juny amb traïdoria i nocturnitat.

Amb la reobertura, se’n sortirà el sector?

Si hi ha aquesta seguretat jurídica que estic demanant, sí. Si no la tenim,no ens en sortirem. El 31 de desembre acaba la moratòria per presentar a concurs de creditors aquelles empreses que estiguin en situació d'insolvència, ara mateix el 60%. Si no es millora la situació, aniran a liquidació, i els treballadors, al carrer.