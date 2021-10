Jornada solidària per la recuperació del Cap de Creus

Quan el 16 de juliol es va declarar l’incendi del Cap de Creus per culpa d’una burilla, l’entitat esportiva Tintoreres havia de celebrar una de les proves que habitualment fan al mar. El foc, però, va impedir que es pogués fer i va ser aquell mateix dia que van decidir fer un acte solidari per recaptar fons al veure la magnitud de l’incendi. «Quan se’t crema el territori tens ganes d’agafar i anar ajudar tu a apagar les flames. Ens vam sentir impotents i vam tenir clar que havíem de fer alguna cosa», explica Job Falcó, membre de Tintoreres.

Conjuntament amb en Marcos Rodríguez i altres membres de l’associació van decidir tirar endavant Recuperem el cap de Creus. «Vam creure que estaria molt bé fer un recorregut nedant que voregés una part de la zona que es va cremar», diu. Tot plegat va portar a l’acte que es va fer ahir diumenge i en el què hi van participar un centenar de persones.

Totes elles van pagar 10 euros per, o bé nedar cinc quilòmetres des de la platja de la Farella de Llançà, o bé dos i mig des del far del Port de la Selva, o bé fer un recorregut caminant d’unes dues hores per la part del parc natural que es va cremar. A més, qui volgués va poder fer el seu donatiu en suport a la causa.

I és que tots els diners que s’han recaptat es destinaran a fer tasques de recuperació del cap de Creus i, en especial, de la zona cremada. En aquest sentit, el director d’aquest espai natural, Ponç Feliu, va agrair una iniciativa com aquesta perquè «ajuda a conscienciar» a la resta de gent. Feliu explica que la intenció és que amb el que es recapti es puguin obrir noves fonts, «ajudar les pastures» recuperant camins i refer algunes tanques malmeses pel foc.

Comença a recuperar-se

El director del parc natural explica que han comprovat que algunes zones han començat a recuperar-se i, malgrat que no s’atreveix a fer vaticinis, creu que la primavera que ve ja tindrà «un altre aspecte», si bé «res a veure amb el que hi havia abans de l’incendi». «Ara estem veient que les estepes o els brucs ja es comencen a refer i això és realment important quan hi ha hagut un incendi forestal», va explicar Feliu.

Un dels que va participar a la caminada és l’Andre Marcel. És de Cervera de la Marenda i recorda que allà hi ha hagut molts focs. Marcel, que ara viu a Llançà, va explicar que acostumava a passejar pels paisatges que van quedar afectats pel foc i va assenyalar que va viure «molt malament aquella tragèdia».

L’Elisenda Subirà, en canvi, va optar per nedar els cinc quilòmetres solidaris. Ella és del Port de la Selva i recorda que van ser uns dies «molt durs», sobretot arran del risc que el foc arribés a les cases. «Em sembla una gran iniciativa perquè d’aquesta manera tothom pren consciència a l’hora de tenir cura del nostre territori», va concloure.