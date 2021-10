Sant Joan de les Abadesses està remodelant l'aparcament de les Cinc Fonts, ubicat a l'entrada del municipi just al costat del pont Vell. El projecte és una iniciativa del Consell Comarcal del Ripollès i de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, finançada amb fons europeus de desenvolupament FEDER. Les obres, que està previst que s'enllesteixin en un període de nou mesos, tenen un cost de 285.480,25 euros.

La zona, que fins ara contenia una quarantena d'aparcaments, passarà ara a disposar d'un centenar de places. A més, disposarà d'una part enjardinada que inclourà la recuperació del bosc de la ribera. En aquesta línia, es plantaran espècies vegetals de creixement ràpid com verns, àlbers, pollancres, salzes, bedolls i trèmols. També s'hi col·locaran plataners i freixes i arbres més grossos com el tell o la zelkova perquè facin ombra. L'espai tindrà un roure americà, un lledoner, una alzina surera, cedres, un pinsap i, per fer de balla amb el carrer que puja al barri de l'Estació, parròtia i roure green pillar.

L'objectiu d'aquesta actuació, que eliminarà els tres nivells que hi havia fins ara creant una única terrassa, és millorar l'acollida dels visitants i pacificar el centre, oferint estacionament a prop del Barri Vell. I és que aquesta zona es troba a l'entrada a Sant Joan, si s'hi accedeix des de Ripoll, i està a només 5 minuts a peu del punt d'informació.