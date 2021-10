«Renta’t els ulls amic, volen que morim tots amb la vacuna Covid». Aquests són els primers missatges en un grup d’una aplicació mòbil d’adolescents amb ganes de sortir de festa. Després arriben les ofertes. Diversos participants s’ofereixen per falsificar carnets de vacunació i tests que demostrin no tenir el virus perquè els joves que els comprin puguin entrar a les discoteques eludint les mesures imposades. Aquest diari ha contactat amb alguns presumptes venedors. Els tests d’antígens o PCR falsificats es venen per 5, 10 o 20 euros. Els passaports Covid poden superar els 500 euros.

Quan es va saber que les discoteques tornaven a obrir, els grups massius de Telegram on es concentren milers de joves organitzant botellons a Barcelona van començar a cremar. Celebraven la decisió de la Generalitat, proposaven plans per al pont i discutien sobre quins eren els millors locals i discoteques on anar. També compartien dubtes. «¿Com funcionarà això del QR?», «¿Què passa si no estic vacunat encara?», «¿T’escanegen el QR?», «Jo discoteques no, que no estic vacunada», «¿Algú ofereix carnet de vacunes o certificat? Jo és que passo d’això, soc antivacuna». I, davant la demanda, no va tardar a aparèixer l’oferta. De fet, els traficants de documentació falsa ja estaven en aquests grups des de feia almenys una setmana.

En el cas dels passaports Covid, aquest diari ha pogut contactar amb una persona que demana 550 euros a canvi d’aquest document en PDF. Ofereix un certificat francès amb un QR de vacunació «que serveix 100% a tot Europa» i està «sincronitzat amb les dades del Govern de França». Explica que són diversos els espanyols que han pagat per aquest certificat i adjunta converses amb aquestes persones que afirmen que funciona i que els ha permès passar tots els escàners. Diu que forma part d’un grup que té clients a tot Europa des de començaments d’estiu. Des d’Itàlia fins a Holanda. «El que has de fer és dir-los que has estat una temporada vivint o treballant a França i que per això t’has vacunat allà», aclareix. Tot i que, diu, en la majoria de controls no et demanen ni el DNI.

Només accepta els diners en criptomonedes, una manera de pagament en què és més difícil deixar rastre de les transaccions. Demana els qui vulguin aquesta falsificació el nom i la data de naixement perquè concordi amb la documentació. Envia una mostra per provar que el certificat funciona, i assegura que des de l’estiu que falsifiquen passaports Covid, quan França va exigir certificat de vacunació per entrar a bars, espais culturals i d’oci nocturn. Diu que no fa això per guanyar diners, sinó més aviat per ideologia. «Aquests pallassos tancaran tot el que és públic i només es podrà entrar amb QR», remarca. «¿Saps el que posen a la vacuna? Molta merda... T’ho passo perquè llegeixis el que porta... I el Govern ho fa gratis per matar-nos», segueix.

Per sortir de festa

Però, en realitat, per entrar en una discoteca, hi ha alternatives al passaport de vacunació. També s’hi pot accedir amb un test d’antígens o una PCR negativa feta dos dies abans. És una manera d’assegurar-se que, malgrat no estar vacunat, els que entrin als locals no estan infectats ni poden contagiar la resta. «T’envio un PDF amb una PCR negativa. Només necessito la teva data de naixement i el nom complet», assegura un altre noi. «Et servirà per sortir de festa, jo he viatjat amb això i tot», insisteix.

En aquest cas accepta pagaments a través del número telèfon amb l’aplicació Bizum, però també en persona. I es compromet, una vegada rebudes les dades i fet el pagament, a enviar el document en PDF a través de la conversa de missatgeria instantània. D’altres ofereixen fer aquests mateixos documents per cinc euros. Fins i tot hi ha els qui inclouen dos euros extra per canviar la data de la prova perquè sigui vàlida per a diverses nits. «¿Algú que faci PCR per avui?, «Tinc entrada però no estic vacunada, ¿qui fa certificat?». Són peticions que es comencen a repetir.