Olot ha reduït un 27,3% el nombre de persones aturades en els últims 16 mesos, una xifra superior a la mitjana catalana que se situa als 21,7% punts. L’hostaleria, la indústria i les professions relacionades amb el tercer sector són les que generen més ocupació, recuperant la pèrdua de llocs de treball que havia provocat la pandèmia.

Amb aquestes dades, Olot és el municipi de més de 35.000 habitants de Catalunya que ha generat més ocupació des de la primavera del 2020. Des de l’Ajuntament recorden que a l’abril del 2020 van impulsar 122 mesures per revitalitzar i impulsar les activitats econòmiques del municipi.

L’Ajuntament d’Olot ha invertit més de 485.500 euros en ajudes directes a empreses i autònoms per combatre les conseqüències de la covid-19. Aquests diners formen part de l’1,5 milions d’euros que ha destinat el consistori garrotxí des de l’inici de la pandèmia a diferents mesures per a reactivar l’economia en diversos àmbits i sectors.

Per altra banda, des de l’àrea d’Ocupació de DinàmiG s’ha detectat un augment destacat del nombre d’ofertes laborals que estan relacionades amb el sector industrial i productiu. En paral·lel, des de DinamiG també ha començat una col·laboració amb l’Associació d’Hostelatge de la Garrotxa per localitzar persones interessades en treballar en l’hostaleria i donar-los la formació corresponent per la demanda de personal especialitzat que hi ha a la comarca.